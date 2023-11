José Augusto inaugura nova casa de shows: "Mirante do Paço"; saiba mais

A- A+

Mirante do Paço é o nome da nova casa de eventos do Bairro do Recife, inaugurada ontem em coquetel para convidados, e que abre as portas hoje à noite para o primeiro show da sua programação - com o cantor romântico José Augusto.



A casa, localizada na cobertura do estacionamento anexo ao Shopping Paço Alfândega, no coração do Bairro do Recife, conta com uma vista privilegiada para as margens do rio Capibaribe e um bufê autoral assinado pelo chef David Guedes. Além de shows, o Mirante também receberá outros eventos como simpósios, palestras, casamentos etc.



Sob a liderança do empresário Álvaro Jucá, em parceria com Ronald Menezes, o espaço tem 4 mil metros quadrados de área e capacidade para receber até 2.500 pessoas. O investimento na reforma e revitalização arquitetônica foi de R$ 7 milhões.





“O Mirante do Paço é uma casa que veio para agregar ao Recife um serviço diferenciado. É mais que uma casa de shows, é uma casa de grandes eventos”, explica o organizador Ronald Menezes, em entrevista para a Folha de Pernambuco. Menezes adianta ainda que artistas do quilate de Alcione e Fagner estão no radar da casa para possíveis apresentações.



Repaginada total

O espaço ganhou novo paisagismo, modernização da infraestrutura e acessos, buscando valorizar o projeto original dos prestigiados arquitetos Paulo Mendes da Rocha e Milton Braga. A reforma do espaço interno, por sua vez, ficou a cargo da Porto Neves Arquitetura, das sócias Luciana Neves e Adriana Porto.



As mudanças do rooftop não pararam por aí. Sem dúvida, o seu grande diferencial é a vista 360º do Recife, uma das mais bonitas da Capital pernambucana. A área ao ar livre ganhou guarda-corpo de vidro com dois metros de altura, proporcionando mais segurança e conforto aos frequentadores.



Layout versátil

O retrofit do espaço interno do Mirante do Paço proporciona mais versatilidade ao uso do ambiente. O objetivo é a realização de eventos seguidos e maior alternância de agendas de locação da área interna e do terraço, com maior agilidade na montagem e desmontagem das estruturas de produção, multiplicando a funcionalidade do espaço e diminuindo a necessidade de vacância. “No Mirante do Paço é possível fazer eventos corporativos, sociais, shows e festas em geral. Aqui, os clientes poderão optar por usar um dos ambientes da casa ou a casa inteira, com infinitas possibilidades de formação”, explica Álvaro Jucá. Outro diferencial da nova casa de eventos é um amplo estacionamento rotativo com 620 vagas.

“Buscamos resgatar um local que colabora com a vida do Bairro do Recife, com uma infraestrutura mais moderna e compatível com o conforto para todos os visitantes”, explica Ronald Menezes.

Inauguração com romantismo

José Augusto, um velho conhecido dos pernambucanos, fará as honras com o show inaugural do Mirante do Paço, logo mais à noite. Apelidado de “Rei do Romantismo”, o carioca lançou seu primeiro álbum em 1973. De lá para cá, o cantor construiu uma carreira repleta de sucessos que marcaram presença, principalmente, em novelas da TV Globo.



Em seu repertório no Recife, não vão faltar os hits absolutos da sua carreira: "Aguenta coração", "Querer é poder", "Estória de nós dois", "Por eu ter me machucado", além de hits como “De que vale ter tudo na vida”, “A minha história”, “Chuvas de Verão” e “Sonho por sonho”.

SERVIÇO

Mirante do Paço - Show de José Augusto

Onde: Rua Tv. do Amorim, 75, 4º Andar - estacionamento anexo do Shopping Paço Alfândega - Bairro do Recife

Quando: hoje, a partir das 21h

Ingressos: a partir de R$ 200 reais no site Ingresso Prime, Trois Barbearia, Casa do Pará e Ingresso Prime e no site Evenyx

Instagram: @mirantedopaco

Veja também

Rio de Janeiro Fãs de Taylor Swift reagem a adiamento do show deste sábado (18): 'Foi algo irracional dela'