Celebridades José de Abreu expõe e critica Maria Zilda, após ter seu nome citado em live por ela; entenda Inconformado com a fala da colega, o ator foi às redes sociais e a chamou de mentirosa, além de fazer uma revelação sobre sua intimidade

O ator José de Abreu fez uma postagem expondo a também atriz Maria Zilda após ter seu nome citado por ela em uma live com Murilo Rosa. Ela disse que ele tinha mau hálito quando os dois contracenaram na novela "Bebê a Bordo", que foi ao ar em 1988.

Inconformado com a fala de Maria Zilda, o ator foi às redes sociais e chamou a ex-colega de mentirosa e ainda fez algumas revelações sobre os dois. Segundo ele, os dois tiveram um caso enquanto a atriz ainda era casada com um diretor de TV.

"Maria Zilda mente que nem sente. Traiu o marido comigo ANOS depois de BEBÊ A BORDO, quando dizia que eu tinha mau hálito. E ela conseguia sentir algum cheiro? Com o nariz prejudicado?”, postou Abreu.

“Cansei de ser acusado por uma fracassada que só conseguiu ser protagonista porque casou com o Talma [Roberto Talma, diretor da Globo que morreu em 2015]. Se separaram, a carreira acabou. Né, Zildede Zil?", disparou. Ele também não poupou o ator Murilo Rosa, sugerindo que na Globo havia um termo chamado “murilar”, para apontar atitudes “covardes”.



