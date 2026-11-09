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Movimento Armorial José Folhadela, fundador do GGE, e João Suassuna, curador cultural do colégio, visitam a Folha Durante a visita, a dupla anunciou em primeira mão a estreia da exposição "Coração Armorial: Diálogos de Sol e Tinta" no shopping Plaza Casa Forte, na próxima semana

O sócio fundador do Colégio GGE (Grupo Gênese de Ensino), José Folhadela, acompanhado do curador cultural do GGE e sócio diretor da Onça Malhada - Arte, Cultura e Comunicação, João Suassuna, visitou a Folha de Pernambuco nesta segunda-feira (9) para anunciar em primeira mão a estreia da exposição "Coração Armorial: Diálogos de Sol e Tinta" no shopping Plaza Casa Forte, no bairro do Parnamirim, na próxima semana.

Folhadela e Suassuna foram recebidos pela vice-presidente da Folha de Pernambuco, Mariana Costa; pelo diretor executivo do jornal, Paulo Pugliesi; pelo diretor Operacional do jornal, José Américo Lopes Góis, pela gerente de mercado, Tânia Campos; e pela coordenadora de executivos multimídia, Wilma Mota.

A exposição beneficente, que apresenta ao público trabalhos inéditos e exclusivos do paraibano Clóvis Júnior e do pernambucano Lucas Suassuna inspirados no movimento artístico idealizado pelo escritor Ariano Suassuna, debutou na 48ª edição do Festival da Vitória Régia, na Praça de Casa Forte, na última quinta-feira (5), onde ficou em cartaz na Casa da Criança Marcelo Asfora até o último domingo (8).

“É mais do que um encontro da Paraíba com Pernambuco, é um encontro da educação com a arte e a solidariedade. Depois de três dias no Festival da Vitória Régia, chegamos ao Shopping Plaza Casa Forte. Então, quem já foi pode voltar no Plaza, porque terão obras inéditas, e quem não foi ainda e agora tem a oportunidade de conhecer a exposição "Coração Armorial: Diálogos de Sol e Tinta". Esse coração que pulsa, nos inspira e nos impulsiona”, convidou João.

Promovida pelo Movimento Cultura Transforma, iniciativa do Grupo Gênese de Ensino, a mostra reúne produções dos dois artistas que dialogam com o imaginário popular do Nordeste e trazem personagens e manifestações, como os caboclos de lança e o cavalo-marinho, a partir do Movimento Armorial.

Nesta segunda etapa, no Plaza Casa Forte, novas telas inéditas e exclusivas serão incorporadas ao acervo. Assim como na Praça de Casa Forte, parte da renda obtida com a venda das obras no Plaza será revertida para a Casa da Criança Marcelo Asfora. A data da abertura ainda será confirmada pelo grupo.

“O colégio GGE, hoje, é mais do que um colégio privado, é um equipamento social. E como equipamento social, na sua comunidade, pode fazer diferente. É fácil? Não. Mas não é por isso que não vamos fazer. Estamos remando, muitas vezes, contra a maré. Mas nós temos um sonho. Porque o propósito é gerar, ir cultivando o sonho e preparando o campeonato. Então estamos cultivando agora os sonhos de solidariedade, de cultura, para que depois esse movimento possa ter uma dimensão maior”, disse Folhadela.

Natural de Guarabira, na Paraíba, em 1965, Clóvis Júnior vive e trabalha em João Pessoa desde 1982. Autodidata, atua na pintura, na escultura e na gravura, e já participou de exposições nos Estados Unidos, na Argentina e na França.

Já Lucas Suassuna nasceu no Recife em 1990 e cresceu em uma família de artistas. Professor de Geografia do Instituto Federal de Alagoas, ele cria a partir do universo armorial e do imaginário fantástico da arte popular nordestina.

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