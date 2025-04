José Loreto desembarca em Pernambuco para interpretar Jesus na Paixão de Cristo

A- A+

O ator José Loreto desembarcou no Aeroporto do Recife, no final da tarde desta segunda-feira (7), atendendo aos pedidos de fotos dos fãs e até recebendo presente com referência ao estado de Pernambuco.

Após interagir com os fãs no aeroporto, o ator pegou a estrada em direção a cidade teatro de Nova Jerusalém, a 180 km da capital pernambucana, onde subirá aos palcos para viver o papel de Jesus no espetáculo da Paixão de Cristo a partir do próximo sábado (12).

“Cheguei Recife, partiu Nova Jerusalém, Fazenfa Nova. Fui muito bem recebido, muito bem abençoado. Simbora! Falta pouco”, disse o ator depois de receber presentes e ser festejado pelos admiradores





Loreto estará no palco de Nova Jerusalém ao lado de Letícia Sabatella que dará vida a Maria, Leopoldo Pacheco no papel de Pilatos e Werner Schünemann que interpretará o Rei Herodes ao lado de Luana Cavalcante como a Rainha Herodíades. Todos eles já chegaram à cidade teatro no domingo (6).

Os ingressos para a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém podem ser adquiridos pelo site do espetáculo, em até 12 vezes no cartão.

