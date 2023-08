José Loreto pede desculpas após ser acusado de dar em cima de Eslovênia: "Não sabia que namorava"

A- A+

José Loreto usou as redes sociais, nesta terça-feira (1), para esclarecer a polêmica envolvendo ele e dois ex-BBBs. O ator de “Vai na Fé” foi acusado de dar em cima da influenciadora Eslovênia Marques, que é comprometida com o médico Lucas Bissoli.

No vídeo, Loreto afirmou que a situação não passou de um mal-entendido. “Eu jamais vou querer dar em cima de uma pessoa que tem um relacionamento, eu não tenho o menor interesse, a menor necessidade e eu acho ultraje”, disse.

O ator disse que não conhecia Eslô e não sabia que ela era comprometida. “O que aconteceu foi: sabe quando você está de bobeira no Instagram e vai entrando nos perfis e nos stories de pessoas que você nem segue? Não? Pois bem, isso aconteceu comigo, acontece. E eu vi uma foto linda nos stories da Eslovênia, que eu não conhecia, não sabia que namorava, e respondi os stories com a palavra ‘gata’ e só”, afirmou ele, mostrando prints da conversa com a ex-BBB.



Em seguida, Loreto pediu desculpas ao casal e disse ter mandado três áudios para Lucas, que não visualizou. “Olha, com toda a minha sinceridade, eu peço desculpas ao casal gato. Sim, Lucas, você é um gatão também, desejo toda a felicidade do mundo ao casal”, comentou o ator, que finalizou pedindo ao público um olhar mais amoroso e empático.

Entenda a polêmica

Toda essa confusão teve início quando Lucas Bissoli utilizou as redes sociais para afirmar que um famoso teria mandado mensagens românticas para a sua namorada. Ao jornalista Leo Dias, o ex-BBB revelou que o artista em questão seria o ator José Loreto.

“Está achando o quê?! Respeita o relacionamento alheio. Você não é melhor do que ninguém. Se enxerga, seu sem caráter. O que é seu está guardado. O cara lá de cima não erra jamais”, escreveu o médico nas redes sociais.

Eslô confirmou as acusações feitas pelo namorado. "Só pra vocês entenderem, é coisa de ficar mandando DM, respondendo coisas. Falta de respeito bizarra", comentou. Lucas e Eslovênia iniciaram o namoro no BBB 22 e mantiveram a relação após saírem do programa.

