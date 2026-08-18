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Famosos José Loreto tieta a namorada Nanda Marques no palco do Festival de Gramado: "Que linda" Casal apresentou 'Chorão: só os loucos sabem' na mostra competitiva do evento; casal se conheceu no set da cinebiografia

A equipe de “Chorão: só os loucos sabem” passou pelo tapete vermelho do Festival de Cinema de Gramado na noite desta segunda-feira (17). Baseado no livro “Se não eu, quem vai fazer você feliz? – Minha história de amor com Chorão”, escrito por Graziela Gonçalves, o filme conta com direção de Hugo Prata e Felipe Novaes e acompanha a história do líder do Charlie Brown Jr., que morreu em 2013.

Antes da sessão, os diretores e os atores José Loreto e Nanda Marques, casal na tela e na vida real, falaram no palco. Nanda falou da emoção de contar a história de Graziela e foi elogiada pelo namorado.

— Que linda — declarou-se Loreto, que dá vida a Chorão no filme, e conheceu a atual namorada no set da cinebiografia.





Coprodução da Globo Filmes, o longa é um sonho antigo do ator, que há anos tenta tirar o projeto da gaveta.

— Estou neste filme porque ninguém queria mais do que eu fazer esse cara. Não ia deixar ninguém fazer esse filme no meu lugar, porque eu acho que tem uma ligação, força e espiritualidade muito marcantes nesse filme. E eu me doei muito, fiz com muito amor, então quando a gente faz uma coisa querendo muito, com muito desejo, com muita devoção, acho que a gente já tem metade do caminho andado, restando só encaixes que eu acho que foram perfeitos, como uma luva que se encaixou na hora certa. Há um ano, a gente estava rodando esse filme, e eu sei que todo ator fala isso, mas este é o filme da minha vida. E eu espero muito que encante vocês — disse Loreto.

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