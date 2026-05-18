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CELEBRIDADES José Loreto presenteia sósia com casa própria e diz que fará exame de DNA Lorran Galdino, que viralizou nas redes sociais por semelhança com o ator, foi surpreendido com presente durante o "Domingão com Huck"

José Loreto presenteou seu sósia, Lorran Galdino, com uma casa própria. O anúncio do presente, que pegou o ajudante de pedreiro de surpresa, foi feito pelo ator neste domingo (17), no “Domingão com Huck”, da TV Globo.

Durante o programa, o artista contou como conheceu seu sósia. Lorran viralizou nas redes sociais após sofrer um acidente de moto em Pombal, na Paraíba, e ser entrevistado por uma rádio local. A semelhança com Loreto chamou a atenção do público.

Com a repercussão, o ator resolveu procurar o rapaz e o convidou para conhecê-lo pessoalmente no Rio de Janeiro. Lorran passou por uma transformação no visual e, no palco do “Domingão”, ganhou um presente ainda maior.



“Lorran, você me falou que seu sonho era ter a casa própria. Irmão, aquela casa que você mora, alugada, não é mais sua. Eu comprei uma casa melhor para você”, afirmou José Loreto, entregando as chaves do imóvel ao seu sósia, que demonstrou grande emoção.

Lorran tem 23 anos, é casado e tem uma filha de 8 meses. Até então, ele e a família moravam de aluguel. O rapaz mora na Paraíba, mas nasceu no Rio de Janeiro, fato levantou suspeitas sobre um possível parentesco com José Loreto, de 41 anos.

“Você me falou que nasceu em Itaboraí. Eu sou de Niterói, encostado. Eu estou preocupado, quem são teu pai e tua mãe?”, brincou o ator, durante uma videochamada realizada com o sósia.

Agora, os dois pretendem investigar melhor a conexão entre eles. Em entrevista ao Gshow, o ator declarou que um exame de DNA será realizado para verificar se existe algum laço familiar entre ele e o mais novo amigo.

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