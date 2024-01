A- A+

SAÚDE José Roberto Burnier sofre infarto e passa por cirurgia no coração Segundo apuração de O Globo, o jornalista chegou ao Hospital Sírio-Libanês dirigindo. Ele estava com a artéria descendente anterior completamente obstruída e precisou ser submetido a uma cirurgia

O jornalista José Roberto Burnier sofreu um ataque cardíaco na última sexta-feira (29/12) imediatamente após a apresentação do SP2, programa jornalístico da TV Globo. No sábado (30/12), ele foi submetido a uma intervenção cirúrgica no coração.

Segundo apuração de O Globo, o jornalista chegou ao Hospital Sírio-Libanês dirigindo. Ele estava com a artéria descendente anterior completamente obstruída e precisou ser submetido a uma cirurgia.





Em nota, o hospital disse que o paciente passa bem. Leia:

"O paciente Jose Roberto Sartori Burnier Pessoa de Mello foi internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo em 29/12/2023 devido a quadro de Infarto Agudo do Miocárdio. Foi submetido a angioplastia coronária com sucesso. Encontra-se estável clinicamente, internado em Unidade Coronária, sob os cuidados do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho."

