Josh Hartnett sofre acidente de carro enquanto voltava de gravação no Canadá e é levado ao hospital
Ator, que fez Pearl Harbor e Oppenheimer, colidiu com viatura policial
O ator americano Josh Hartnett, de 46 anos, foi hospitalizado após se envolver em um acidente de carro no Canadá. A colisão ocorreu na madrugada da última quinta-feira, quando o SUV em que ele estava bateu em uma viatura da polícia local, a Royal Newfoundland Constabulary (RNC).
De acordo com comunicado divulgado pela RNC no dia 25 de setembro, a batida aconteceu em um cruzamento por volta da 1h e causou “danos significativos” nos dois veículos.
Hartnett, que voltava de gravações de uma nova série da Netflix, sofreu ferimentos leves e foi levado ao hospital junto com seu motorista, de 59 anos. O policial que conduzia a viatura também recebeu atendimento médico por precaução.
Leia também
• Reggaeton, Grammy e ativismo: quem é Bad Bunny, que será estrela do show do Super Bowl LX
• A caminho do centenário: como estão os famosos que estão prestes a comemorar os seus 100 anos
• Morre Roscoe, cachorro do piloto de F-1 Lewis Hamiton: "Um verdadeiro amigo"
Conhecido por papéis em filmes como Pearl Harbor e Oppenheimer, Hartnett vive atualmente no Reino Unido com a esposa, a atriz Tasmin Egerton, e os quatro filhos. Após anos longe dos holofotes, o ator voltou a ser requisitado e foi recentemente visto em gravações da série Verity, em Nova York, ao lado de Dakota Johnson.
O acidente ocorre semanas depois da morte de Brad Everett Young, ator de Grey’s Anatomy e fotógrafo de celebridades, que foi atropelado por um carro na contramão em Los Angeles. Ele tinha 46 anos e morreu no local.