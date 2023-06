A- A+

Festa Junina Josildo Sá com Forró Escaletado e Banda Fim de Feira agitam fim de semana no Arraial do Plaza Programação contará com apresentações de quadrilhas, shows de artistas locais, área gastronômica com comidas típicas e um espaço lúdico para as crianças

O Arraial do Plaza estará de volta ao jardim do piso L2 do Plaza Shopping neste fim de semana (17 e 18), com forró e diversão para toda a família. O evento junino promete celebrar as raízes e tradições nordestinas junto ao público. A programação contará com apresentações de quadrilhas, shows de artistas locais, área gastronômica com comidas típicas e um espaço lúdico para as crianças. O evento acontece a partir das 16h, com entrada gratuita.

No sábado (17), a Junina Amigos de Furacão iniciará as festividades, seguida por Damião Mota. Para encerrar a noite com chave de ouro, Josildo Sá subirá ao palco com a participação especial da banda Forró Escaletado.

No domingo (18), a quadrilha Junina Mirim Evolução abrirá as apresentações, seguida pelo grupo feminino As Fulô, que trará o melhor da música nordestina para o público. Para encerrar o Arraial do Plaza, a Banda Fim de Feira promete animar a festa.

São disponibilizados recursos de acessibilidade nos shows, como intérpretes de Libras e abafadores de ruído para pessoas com hipersensibilidade sonora, para garantir que todos os visitantes possam desfrutar plenamente da festividade.

Além das atrações musicais, o evento conta com o Espaço Ecolúdico, onde crianças de 2 a 8 anos podem participar podem participar de oficinas e brincadeiras pautadas nos pilares da sustentabilidade – Reutilizar, Repensar e Reciclar –, associando a celebração do São João com o do Mês do Meio Ambiente.

Quatro oficinas para montagem de objetos como luminária, gravata, lenço e fogueira junina com insumos recicláveis, como papel, palito de picolé e afins, serão realizadas. A lotação é de até 15 crianças por sessão. As oficinas acontecem às 17h, 18h, 19h, 20h e 21h, por ordem de chegada. Já as brincadeiras – Pescaria, Tomba Latas e Jogo das Argolas - acontecem das 16h às 22h e também estão sujeitas a lotação.

Durante o Arraial do Plaza, o espaço infantil estará aberto para doações de roupas, agasalhos e cobertores em bom estado de conservação, que serão destinados ao Núcleo de Apoio à Criança com Câncer (NACC).

