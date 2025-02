A- A+

Música Josildo Sá volta ao frevo com novo single e videoclipe "Sonho Eletrizado" Faixa vai ao ar nas plataformas digitais no dia 14 de fevereiro, com lançamento do videoclipe no dia seguinte, na página de Youtube do artista

Inquieto e sempre produtivo, o cantor e compositor pernambucano Josildo Sá volta a apresentar novidades preparadas especialmente para o Carnaval que se aproxima. Seu novo single, "Sonho Eletrizado” - lançado em primeira mão na Rádio Folha 96,7 FM - chega nas plataformas digitais no dia 14 de fevereiro, com lançamento de videoclipe marcado para o dia seguinte.

O artista, que promete lançar outros dois frevos ainda no mês de fevereiro, também estará na programação do Carnaval do Recife 2025 com seu novo projeto que mistura frevo, rap, poesia e repente, em parceria com o rapper Zé Brown e a cantora e compositora Bell Puã, talentos do Hip Hop e da poesia recifense.

“Frevo Eletrizado”

A inspiração para a canção surgiu após um sonho. “Sonhei fazendo um show com Carlinhos Brown e Samuel Rosa, do Skank. Na hora que eles iam me chamar para cantar, eu saía do clube um pouco assustado, com um facão enferrujado na mão. (...) Aí voltei, quando me toquei, botei o facão no meio-fio e voltei correndo para o show. Mas meu Deus do céu, eu ia cantar, o que eu vim fazer aqui? Será que estou com medo de enfrentar os palcos?”, lembra.

Quando acordou do sonho, de madrugada, resolveu tomar coragem e logo estava compondo a canção. Depois de criar letra e melodia, Josildo encomendou o arranjo para o guitarrista Luciano Magno. Fábio Valois criou a programação eletrônica e gravou teclados. “Pode esperar que vai acontecer, eu tô voltando. Pode madrugar que vai amanhecer, eu tô voltando”, diz o verso do frevo.

“Esse sonho deu um levante na minha vida, na minha capacidade de luta, de correr atrás das coisas, de enfrentamento, sabe? Isso para mim foi uma cura desse trauma, desse momento de mudança. As mudanças realmente assustam as pessoas. Mas eu vou me assustar com o que? Não é possível um negócio desse! Eu nunca vi foi uma onça. Eu olhando para ela e olhando para mim, não posso dizer que vou enfrentar, mas outras coisas eu enfrento sim!”, destaca Josildo.



Videoclipe

Com direção de Nilton Pereira e fotografia de Toninho Melcop, o videoclipe foi gravado em Olinda, em clima de Carnaval. “Uma câmera na mão, uma ideia. Foi maravilhosa a energia dos bailarinos nas ruas de Olinda. É interessante como a gente vai amadurecendo e vai deixando o rio correr tranquilo, sabe? Sem interferir muito. Pintou a chuva, vamos gravar dentro de casa. O sol saiu? Vamos para fora. E é ali na criatividade onde acontecem as coisas”, conta.

Outros projetos

O “Samba de Latada”, álbum que projetou o artista nacionalmente, teve participação do maestro, compositor, arranjador, saxofonista e clarinetista brasileiro Paulo Moura, considerado um dos principais nomes da música instrumental do Brasil. O disco é apenas uma das vertentes exploradas pelo artista, que tem uma produção incansável.

Josildo Sá já prepara seu projeto “Josildo Instigado” com 10 canções, e direção musical de Yuri Queiroga, para o ciclo junino. Além disso, ele continua apresentando o show “Josildo interpreta Lupicínio e outras canções”, e produzindo o “Tabuleiro Sons” com as participações de Bell Puã, cantora, compositora, atriz e poeta e o cantor Zé Brown, um dos pioneiros do rap em Pernambuco, que será lançado no Carnaval do Recife.

“Vou fazer 60 anos e venho do forró, venho do mato, do Sertão. E adoro me comunicar com as pessoas, e me comunicar através da música, sabe? De aprender com a linguagem da periferia de Recife, que é uma riquíssima e de ritmos fortes”, compartilha o artista.

