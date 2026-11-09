Josyara apresenta novo álbum "Avia", em formato voz e violão, na Casa Estação da Luz

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A artista baiana Josyara retorna à Casa Estação da Luz, em Olinda, no dia 21 de novembro, para apresentar seu novo álbum "Avia", em uma apreentação de voz e violão. O show reunirá canções do novo trabalho e músicas que atravessam sua trajetória, incluindo os discos Mansa Fúria (2018) e ÀdeusdarÁ (2022).



Cantora, compositora, instrumentista e produtora musical Josyara aposta no formato intimista e acústico para dar mais destaque aos arranjos, que ganham ainda mais evidência e aproximam mais o público com sua obra. Ctidiano, memória e experiências pessoais são sua matéria musical. A casa abre às 17h e a apresentação começa às 19h.

Sobre a artista

Nascida em Juazeiro, no interior da Bahia, Josyara construiu uma identidade singular na música brasileira a partir da combinação entre uma voz marcante, composição sensível e um violão percussivo e potente.



Ao longo da carreira, Josyara lançou os álbuns Estreite (2020), em parceria com Giovani Cidreira, ÀdeusdarÁ (2022), pela Deck, e o EP Mandiga Multiplicação (2024), no qual revisita canções da Timbalada. A artista já passou por importantes festivais brasileiros, como Coala, Rec-Beat, SIM São Paulo, Primavera Sound, Bananada, DoSol, Mada e BR-135. Em 2019, venceu o WME Awards na categoria Revelação e, em 2024, recebeu o prêmio de Melhor Instrumentista.



Sobre o novo álbum

Lançado em 2025, "Avia" amplia a pesquisa sonora da artista e reúne parcerias com nomes como Liniker, Iara Rennó e Juliana Linhares, além de participações de Pitty e Chico Chico.



O álbum reafirma a força de Josyara como compositora e instrumentista e dá continuidade a uma trajetória iniciada com Mansa Fúria, seu primeiro disco, lançado em 2018 pelo edital Natura Musical e indicado ao Prêmio APCA e ao Prêmio Multishow.



No show "Avia Acústico", Josyara coloca sua voz, seu violão e suas canções no centro da cena, em uma apresentação que percorre diferentes momentos de sua obra e celebra a potência da música brasileira em sua forma mais próxima e essencial.

SERVIÇO:

Josyara — AVIA Acústico

Quando: Sábado, 21 de novembro | Abertura da casa: 17h | Show: 19h | Encerramento: 22h

Onde: Casa Estação da Luz — Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda

Ingressos: R$ 80 (inteira), R$ 40 (meia entrada) e R$ 65 (social), no site Sympla.



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