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SHOW Josyara leva a urgência de "AVIA" a Olinda em show de voz e violão Cantora baiana se apresenta na Casa Estação da Luz, neste sábado (21), com repertório que reúne composições próprias, parcerias e releituras

Há uma ideia de movimento que atravessa “AVIA”, álbum mais recente de Josyara. É com esse espírito que a cantora e compositora baiana chega a Olinda no próximo sábado (21), para uma apresentação intimista, apenas com voz e violão, na Casa Estação da Luz.

Natural de Juazeiro, a artista leva ao palco canções que traduzem sua relação com a música, tendo o violão percussivo como principal instrumento de expressão.

“Avia significa deixar correr, caminhar, despachar, adiantar, concluir. Sugere exatamente essa interpretação: seguir em frente, fazer acontecer”, explica Josyara sobre o título do disco.

Lançado como um convite à ação, o trabalho reúne faixas autorais e colaborações com artistas como Liniker, Juliana Linhares, Chico Chico e Pitty. O repertório também abre espaço para interpretações de músicas de Anelis Assumpção e Cátia de França.

A apresentação acontece em uma fase de circulação nacional e maior visibilidade para a cantora. Recentemente, Josyara participou da segunda temporada do Tiny Desk Brasil, projeto de sessões musicais intimistas, e está confirmada na programação do Primavera Sound São Paulo, marcado para 5 de dezembro.

No WME Awards, a artista conquistou o prêmio de Melhor Instrumentista, reconhecimento ligado à sua maneira particular de explorar as possibilidades rítmicas do violão.

Antes, já havia recebido o troféu de Revelação. Essa identidade musical também aparece em seus trabalhos anteriores: “Mansa Fúria” (2018), “Estreite” (2020), “ÀdeusdarÁ” (2022) e o EP “Mandinga Multiplicação” (2024).

Durante sua participação no Tiny Desk Brasil, Josyara falou sobre a força que a conduz quando sobe ao palco, apesar da timidez. Para traduzir a sensação, recorreu a Caetano Veloso: “É como diz Caetano, é uma força estranha mesmo, é um negócio que me empurra (...) É um prazer, uma necessidade, é um oxigênio mesmo”.

Em Olinda, essa energia ganha uma configuração mais próxima, sem banda, com as canções conduzidas pela voz e pelas cordas. A apresentação integra a turnê de “AVIA” e oferece ao público um encontro com diferentes momentos da trajetória da compositora.

SERVIÇO

Josyara – "AVIA" (voz e violão)

Quando: Sábado (21), às 19h (Abertura da casa: 17h) de novembro (sábado)\

Onde: Casa Estação da Luz – Rua Prudente de Morais, 313, Carmo - Olinda-PE

Ingressos: a partir de R$ 40, no Sympla

Instagram: @_josyara / @casaestacaodaluz

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