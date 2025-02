A- A+

MÚSICA Josyara e Pitty lançam nova versão de "Ensacado", de Cátia de França A faixa é single do próximo álbum de Josyara, "AVIA", previsto para ser lançado em abril

As cantoras Josyara e Pitty estão juntas em um lançamento que chegou nesta sexta (7) nas plataformas digitais: “Ensacado”, composição antológica da paraibana Cátia de França em parceria com Sérgio Natureza ganhou uma nova versão pelas mãos (e vozes) das duas baianas.

“Ensacado” é o primeiro single que se junta a outras nove faixas do próximo disco de Josyara, “AVIA”, seu terceiro álbum autoral, com previsão de lançamento para abril. Para dividir os vocais na canção, ela convidou Pitty, uma de suas referências na música.

A canção ganhou novos arranjos, com o marcante violão de Josyara conduzindo o instrumental e uma interpretação que harmoniza as nuances vocais que se entrelaçam a partir do canto de Pitty e de Josyara.

Originalmente, “Ensacado” está no primeiro álbum de Cátia de França, “20 Palavras ao Redor do Sol” (1979).

“Cátia de França sempre foi uma referência pra mim. Seu disco “20 Palavras ao Redor do Sol” me marcou bastante, sobretudo na minha chegada em São Paulo, em 2014, quando comecei a resgatar memórias de Juazeiro e o desejo de trazer ritmos e influências do sertão, que é de onde eu venho. Esta música em especial acende em mim uma inspiração, um lugar de muita força, de resiliência, de conseguir abandonar o que é preciso para poder resistir”.

Vencedora do Prêmio WME Awards 2024 na categoria “Melhor Instrumentista”, Josyara é a responsável pelo arranjo e violões de “Ensacado”. Além da participação de Pitty, a faixa conta com o músico Federico Puppi no violoncelo.

A identidade visual do single tem assinatura da diretora e fotógrafa baiana Juh Almeida.

O próximo álbum de Josyara, “AVIA”, chega depois de “Mansa Fúria” (2018), “ÀdeusdarÁ” (2022) e do EP “Mandinga Multiplicação - Josyara canta Timbalada” (2024).



