Josyara volta a Pernambuco para show na Casa Estação da Luz, neste domingo (26)

Após quase quatro anos de sua última vez em Pernambuco, a cantora, compositora e instrumentista baiana Josyara volta ao estado para uma apresentação neste domingo (26), a partir das 17h, na Casa Estação da Luz, em Olinda. Ela vem embalada pelo seu álbum “ÀdeusdarÁ”, o segundo de carreira, lançado em agosto de 2022.

Josyara, 31 anos, é a jovem musicista de Juazeiro (BA), que mora, atualmente, em São Paulo (SP). Dona de uma musicalidade muita própria, que se reflete na impressionante cancha dela ao violão e no marcado sotaque sertanejo, do Vale de São Francisco, ela traz na bagagem canções que a colocam na linhagem de grande artistas nordestinos, em conexão com a contemporaneidade, com todo um frescor de novidade.

Sobre “ÀdeusdarÁ”

Josyara tem dois álbuns de carreira. O primeiro, “Mansa Fúria”, lançado em 2018, revela a artista em seu estado mais cru, essencial, ainda sob a influência das reminiscências da jovem que havia realizado o êxodo, de Salvador rumo à “Cidade Louca”(como ela chama a megalópole São Paulo na canção “Você que perguntou”).

Em “ÀdeusdarÁ”, lançado pela gravada Deck, Josyara apresenta uma sonoridade mais “turbinada” pelas percussões e por elementos eletrônicos mais evidenciados. O disco, gravado no RJ e na BA, traz dez faixas e conta com a participação da cantora, compositora e atual ministra da Cultura, Margareth Menezes.



Capa de "ÀdeusdarÁ", segundo álbum de Josyara | Imagem: Reprodução

Produção

É em “Àdeusdará” que Josyara estreia como produtora, desafio que foi desvendando e aprendendo durante o processo de feitura do disco, ainda sob o rescaldo da pandemia de covid-19.

“O processo foi de descoberta e de aprendizado. Durante a pandemia, eu não podia trocar com meus amigos, com os músicos e tal”, lembra ela. Então, em casa, sozinha, foi experimentando sonoridades, beats, programações eletrônicas. E fez desse laboratório a deixa propícia para fazer um novo disco.

“Eu fui gostando de criar, de ver as possibilidades do que posso fazer com os softwares de áudio, de como eu posso me gravar e modificar esse som também (...) fui levando de um jeito até que eu me dei conta que era possível essas ideias se tornarem um disco”, conta.

“Eu gravava alguma coisa, modificava ali, botava um sample, fazia uma automação, um beat, e botava uma voz, sobrepunha à minha voz. Essas brincadeiras dessa arte digital, dessa tecnologia de usar o computador, essa ferramenta, pra poder destrinchar ainda mais a voz e o violão, que é a base do meu trabalho (...) Então, por isso, a escolha dos beats, dessas texturas distorcidas, noise, lo-fi etc.”

Percussão em evidência

Como já dito, além do aparato eletrônico, as percussões também estão bem presentes no disco, o que aprofunda uma sonoridade mais próxima da Bahia soteropolitana. As percussões foram arranjadas por Ícaro Sá e gravadas no estúdio Casa das Máquinas, em Rio Vermelho, Salvador (BA).

“A percussão foi o elemento orgânico do disco, fora a minha voz e o violão. A percussão foi que trouxe o humano para perto. Então, teve a escolha da percussão não só pela afro-brasilidade da música baiana, do Recôncavo e do Sertão, mas também por essa parte, tocada. Para mim, acho que a percussão deu a liga ali”, comenta.

Mergulho e mistério

Por se tratar de um álbum feito ainda na pandemia, e em que Josyara foi se descobrindo como produtora, “ÀdeusdarÁ” traz, em suas canções, esse sentimento de aprofundar-se e mergulhar em si mesma diante de um mundo que estava fechado e isolado.

Além de críticas sócio-político-ambientais, Josyara canta nesse disco sobre o amor, sobre os encontros, sobre os mistérios e o desconhecido, assim como a própria existência em si. Entre as oito faixas, duas regravações: “Essa cobiça” e “Melancia”.

Show em Olinda

Neste domingo (26), na Casa Estação da Luz, Josyara, ao violão, se apresentará acompanhada de Bruno Marques, na bateria. Em alguns momentos, eles também lançarão mão do aparato eletrônico para se aproximar da sonoridade de “ÀdeusdarÁ”. No repertório, músicas como “Rota de Colisão”, “Mansa Fúria”, “Àdeusdará” e “LadoALado”, entre outras.

Josyara já havia se apresentado em Pernambuco por duas vezes: em 2018, no Museu do Estado de Pernambuco, no projeto “Ouvindo e Fazendo Música no MEPE”; e em 2020, no Rec-Beat.

Josyara | Foto: Camilla Rivereto/Divulgação

Sobre a ligação com o estado, ela conta. “Tem o próprio fato de eu ser de Juazeiro, ali pertinho de Petrolina (...) minha relação com Pernambuco é muito ali com Petrolina, com o interior (...) Esse Vale do São Francisco me faz ter uma conexão muito direta com a música pernambucana, com esse imaginário do Carnaval também. E, naturalmente, artistas como Lenine, Martins, entre tantos outros da música, né? É uma raiz que completamente me conecta e faz parte da minha trajetória”



SERVIÇO

Show de Josyara

Quando: Domingo (26), às 17h (abertura da casa: 16h)

Onde: Casa Estação da Luz | Rua Prudente de Morais, 313, Carmo - Olinda/PE

Ingressos: R$ 80(inteira) / R$ 60 (social) / R$ 40 (meia), à venda no sympla.

