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MÚSICA Jota.Pê é atração do Projeto Seis e Meia em maio; ingressos estão à venda Cantor, compositor e violonista paulista se apresenta no Teatro do Parque no próximo dia 8 de maio

O cantor, compositor e violonista Jota.Pê foi anunciado como a atração do Projeto Seis e Meia, no Teatro do Parque, no próximo dia 8 de maio.



Vencedor de quatro Grammys Latinos e parceiro do pernambucano João Gomes, ao lado de Mestrinho, no projeto "Dominguinho", João Paulo Gomes da Silva, um dos nomes fortes da música brasileira, volta ao palco no Recife com show solo e repertório vasto.









Do álbum "Se o Meu Peito Fosse o Mundo" - vencedor do Grammy Latino 2024 em três categorias - e, quiçá, de cancioneiro do aclamado "Dominguinho", projeto que também lhe rendeu prêmio no Grammy em 2025 - devem integrar setlist da noite.



Os ingressos para o show de Jota.Pê, que terá abertura com a banda Los Cubanos, estão à venda a partir de R$ 75 via Sympla e na loja Vagamundo do Shopping Boa Vista.



SERVIÇO

Projeto Seis e Meia, com Jota.Pê

Quando: Sexta-feira, 8 de maio, às 18h30

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife

Ingressos a partir de R$ 75 via Sympla

Informações: (81) 99488-6833

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