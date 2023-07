A- A+

Celebração Jota Quest comemora 25 anos de carreira com show no sábado Os últimos ingressos individuais estão à venda na bilheteria do Classic Hall e online no Acesso Ticket. Camarotes estão esgotados

No próximo sábado (15), a banda mineira Jota Quest inicia a tour Nordeste em comemoração aos seus 25 anos de carreira. E o local escolhido para dar início será o Recife. Eles se apresentam no Classic Hall, em Olinda. "Jota25 – De Volta ao Novo" está com os últimos ingressos individuais ainda disponíveis à venda na bilheteria do Classic Hall ou pela internet, com preços a partir de R$ 80.

O quinteto Rogério Flausino, Marco Túlio, PJ, Buzelin e Paulinho escolheram 25 maiores hits da banda ao longo desses anos para o repertório do show. "Fácil", "Dias melhores", "Na moral", "Amor maior", "Encontrar alguém" e "Só hoje", além dos recentes singles "A Voz do Coração", "Imprevisível" e "Te ver superar".

Além de propor uma longa viagem à trajetória musical do grupo, resgatando memórias, matando a saudade dos clássicos, extravasando sentimentos e emoções dos fãs, o show traz uma experiência audiovisual imersiva e futurista. A direção musical do show está a cargo da própria banda em parceria com o músico e produtor paulistano Renato Galozzi. A direção geral do espetáculo é de Fábio de Lucena.

SERVIÇO

Jota Quest com a turnê “Jota 25 – De Volta ao Novo”

Quando? Sábado (15), às 20h

Onde? Classic Hall | Av. Agamenon Magalhães, s/n – Olinda

Ingressos: a partir de R$ 80, à venda na bilheteria do Classic Hall e no site Acesso Ticket

Informações: (81) 3427-7501

