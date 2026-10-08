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SHOW Jota Quest anuncia show que celebra Tim Maia e os 30 anos da estreia da banda, em dezembro Com convidados especiais e DJs dos bailes black na pista , "Segue o Baile" acontece no Rio de Janeiro e em São Paulo em dezembro

Após repercussão do show “Jota Quest Toca Tim Maia” no Rock in Rio 2026, o grupo mineiro anunciou para dezembro, no Rio de Janeiro e em São Paulo, o início da turnê “Segue o Baile”, que comemora dois marcos da banda: o lançamento de “Jota Quest & Tim Maia: Dance Enquanto é Tempo”, álbum tributo a Tim Maia, e os 30 anos do disco de estreia do disco “J.Quest”.



A estreia será no dia 12 de dezembro, na Brava Arena Jockey, no Rio de Janeiro. A segunda parada da bandas será no dia 19 de dezembro, na Suhai Music Hall, em São Paulo. Os ingressos entram em venda a partir desta sexta-feira (9) no site da Ticketmaster.

Que invenção é essa?

No palco, os clássicos e os “lados B” do eterno mestre da música soul brasileira dividem espaço com as canções que marcaram a origem da banda Jota Quest. Ainda estão incluídas no set-list músicas assinadas por Hyldon, Cassiano, Jorge Ben, Sandra de Sá, Tony Tornado, Kool & The Gang, Chic e Jamiroquai.



Além disso, convidados subirão ao palco e DJs da cena dos bailes black guiam o ritmo da pista.

SERVIÇO

Rio de Janeiro

Quando: 12 de dezembro de 2026 (sábado)

Onde: Brava Arena Jockey - Praça Santos Dumont, 31, Lagoa

Abertura dos portões: 18h | Show: 20h

Ingressos a partir de R$ 120 via Ticketmaster

Informações: @bravaarenajockey

São Paulo

Quando: 19 de dezembro de 2026 (sábado)

Onde: Suhai Music Hall - Av. das Nações Unidas, 22540, Jurubatuba

Abertura dos portões: 19h | Show: 21h

Ingressos a partir de R$ 100 via Ticketmaster

Informações: @suhaimusichall

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