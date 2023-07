A- A+

música Jota Quest traz turnê de 25 anos ao Recife; confira entrevista com Rogério Flausino Banda realiza apresentação do show "Jota25 De Volta ao Novo", neste sábado (15), no Classic Hall

Exemplo de longevidade no pop rock brasileiro, o Jota Quest segue na estrada com a mesma formação desde a sua criação nos anos 1990. Após quase três décadas juntos, Rogério Flausino, Marco Túlio Lara, PJ, Paulinho Fonseca e Márcio Buzelin não dão sinais de que pretendem parar agora. Para celebrar a parceria que deu tão certo, a banda mineira está circulando com a turnê "Jota25 – De Volta ao Novo", que aporta neste sábado (15), no Classic Hall, a partir das 20h.

Projetado para celebrar os 25 anos do primeiro disco do grupo, o show deveria ter estreado em 2021, mas precisou ser adiado em função da pandemia. O repertório reúne os 25 maiores hits da banda, o que inclui canções como "Fácil", "Dias Melhores", "Na Moral", "Amor Maior", "Encontrar Alguém" e "Só Hoje".

Em entrevista à Folha de Pernambuco, Rogério Flausino falou sobre o que mantém a banda em atividade depois de tanto tempo. “Acho que o que mantém a chama viva é a ideia de que a gente não realizou tudo o poderia realizar em termos artísticos. Ainda temos muitos sonhos a realizar, seja nos estúdios ou nos palcos”, defendeu.



Segundo o vocalista, a separação não está nos planos imediatos do grupo. “Não foi ‘fácil, extremamente fácil’ chegar até aqui. Vamos interromper isso agora, com tanta vivência das coisas que aprendemos pelo caminho? Claro que pretendemos diminuir a velocidade de tudo isso, mas interromper esse processo seria muito injusto com a nossa própria caminhada”, defende.

Enquanto revisita o passado nos palcos, o Jota Quest não deixa de planejar o futuro. Entre os projetos em andamento, estão o lançamento do DVD da turnê de 25 anos, que foi gravado no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, para mais de 30 mil pessoas, além de um novo álbum de inéditas.

“O disco novo já está em processo de mixagem. Há canções dançantes, porque a banda tem esse lado black-soul-funk, e duas faixas que são mais roqueiras. Então, tem um pouquinho de cada Jota Quest que existe”, existe.



Serviço:

Jota Quest com a turnê "Jota25 - De Volta ao Novo"

Quando: neste sábado, às 20h

Onde: Classic Hall (Av. Agamenon Magalhães, s/n – Olinda)

Ingressos a partir de R$ 80, à venda na bilheteria do Classic Hall e no site Acesso Ticket

Informações: (81) 3427-7501

Veja também

Barbie Saiba quem são os artistas da trilha sonora do filme "Barbie", que estreia no dia 20 de julho