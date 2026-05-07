Jota.pê, Festa dos Tambores e Pabllo Vittar agitam a agenda do fim de semana no Recife e RMR
Programação conta ainda com exposições, peças de teatro e estreias nos cinemas
O fim de semana chegou com opções para todos os gostos. Na sexta-feira (8), o Teatro do Parque recebe o show de Jota.pê pelo "Projeto Seis e Meia", com abertura da Banda Los Cubanos. No sábado (9), a Festa dos Tambores movimenta a Bomba do Hemetério, enquanto a festa Gola 20 reúne Pabllo Vittar e Tati Quebra Barraco no Centro de Convenções de Pernambuco.
No domingo (10), o ritmo dá uma desacelerada, mas segue com boas opções. Entre elas, a peça "Vento Forte para Água e Sabão", da Companhia Fiandeiros de Teatro, que acontece às 16h no Teatro André Filho. Para ver mais da programação, vale dar aquela espiada na agenda cultural completa. Bora?
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SHOWS E EVENTOS
31ª Edição Festival Nacional da Seresta
Quando: de quinta (7) a sábado (9), a partir das 20h
Onde: Praça do Arsenal, Bairro do Recife, Recife
Programação:
Quinta-feira (7 de maio)
20h – Walmir Chagas (samba-canção)
21h – Banda O Disco toca Roupa Nova
22h30 – Adilson Ramos
00h – Almir ex-Fevers
Sexta-feira (8 de maio)
20h – Orquestra das Pás
21h – Banda Labaredas
22h30 – Altemar Dutra Jr.
00h – Moacyr Franco
Sábado (9 de maio)
20h – Edilza canta Dalva de Oliveira
21h – Augusto César Filho
22h – Leonardo Sullivan
23h30 – Biafra
01h – Gilliard
Acesso gratuito
Informações: @festivalnacionaldaseresta
Jota.pê no Projeto Seis e Meia
Abertura: Banda Los Cubanos
Quando: sexta (8), às 18h30
Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife
Ingressos: a partir de R$ 75, via Sympla e presencial na Loja Vagamundo do Shopping Boa Vista
Humberto Gessinger com a turnê “Acústicos Engenheiros do Hawaii”
Quando: sexta (8), às 20h
Onde: Classic Hall - Av. Agamenon Magalhães, s/n, Olinda
Ingressos: a partir de R$ 70, via Bilheteria Digital
Rodox
Quando sexta (8), às 18h
Onde: Lounge Music - Av. Bernardo Vieira de Melo, 1300, Piedade, Jaboatão dos Guararapes
Ingressos: a partir de R$ 150, via Meaple
Show das Mães com Rogério Som, Banda Camelô e Walter Ventura
Quando: sexta (8), à 18h
Onde: 100% Brasil Lounge - Rua Sete de Setembro, 307, Boa Vista, Recife
Ingressos: a partir de R$ 50 na bilheteria do clube ou via Sympla
Sambinha Chacon com Eric Land e convidados
Quando: sábado (9), às 16h
Onde: Arena Chacon - Rua do Chacon, 365, Poço da Panela, Recife
Ingressos: a partir de R$ 110, via Bilheteria Digital
Show Hamilton de Holanda Trio
Abertura: Saracotia
Quando: sábado (9), às 18h
Onde: Alma Arte Café - Ladeira da Misericórdia, 106, Olinda
Ingressos: a partir de R$ 50, via Sympla
Bacurau Black Sessions
Com Negralha (SP), Lala K e Kananda Px
Quando: sábado (9), a partir das 20h
Onde: Casa Bacurau - Rua Capitão Lima, 100, Santo Amaro, Recife
Ingressos: via Shotgun
14ª Festa dos Tambores - Na batida sagrada dos afoxés de Pernambuco
Shows: Banda Obirin, Afoxé Povo de Ogunté, Luísa Pérola e Batuketu
Quando: sábado (9), saída do cortejo às 16h, shows às 19h
Onde: Sede da Gigante do Samba e arredores - Bomba do Hemetério, Recife
Acesso gratuito
Festa Gola 20, com Pabllo Vittar e Tati Quebra Barraco
Quando: sábado (9), às 20h
Onde: Centro de Convenções - Av. Professor Andrade Bezerra, s/n, Olinda
Ingressos a partir de R$ 120, via Sympla
Informações: @golarrole
Prévia Junina “Esquenta Coração”
Shows: Flávio José, Elba Ramalho, Jorge de Altinho e Nando Cordel
Quando: sábado (9), às 20h
Onde: Classic Hall - Av. Agamenon Magalhães, s/n, Olinda
Ingressos: R$ 50, via Bilheteria Digital, na bilheteria do Classic Hall e lojas Esposende (RioMar e Tacaruna)
VII Recife Carinhoso
Com Conjunto Pernambucano de Choro (participação Maestro Spok), Betto do Bandolim, Geraldo Maia, Kelly Rosa, José Arimatea, Walmir Chagas e Dácio Ferraz
Quando: sábado (9), às 20h
Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antônio, Recife
Ingressos: a partir de R$ 30, via Guichê Web
Informações: @teatrodesantaisabel
Sem Compromisso - Gravação do audiovisual
Quando: sábado (9), às 16h
Onde: Parador - Av. Alfredo Lisboa, 05, Bairro do Recife
Ingressos: a partir de R$ 90 via Bilheteria Digital
Informações: @gruposemcompromisso
António Zambujo - Turnê “Oração do Tempo”
Quando: sábado (9), às 19h30
Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife
Ingressos: a partir de R$ 150, via Sympla
Informações: @teatrodoparqueoficial
Pré Junino 2026 da Fequajupe
Quando: domingo (10), a partir das 14h30
Onde: Clube Português - Av. Conselheiro Rosa e Silva, 172, Graças, Recife
Ingressos: R$ 15, à venda na bilheteria do clube
EXPOSIÇÕES
Exposição “Maracatu - Antropologia Visual”
Abertura: sexta-feira (8), às 19h, com apresentação do Maracatu Nação Estrela Brilhante do Recife e do Maracatu de Baque Solto Cruzeiro do Forte (acesso gratuito do público)
Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife, Recife
Ingressos: R$ 10 e R$ 5 (meia), entrada gratuita às terças-feiras
Visitação: de terça a sexta, das 10h às 18h; sábado e domingo, das 11h às 19h
Informações: @pacodofrevo
Exposição “O Reinado do Riso”
Quando: até 5 de julho
Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife
Visitação: de terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h
Entrada gratuita
Informações: @caixaculturalrecife
Exposição “Da cor ao Tempo”
Quando: até 20 de maio
Onde: Casa da Estação da Luz - Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda
Visitação: segunda a sexta, das 10h às 17h; e aos sábados e domingos das 10h às 15h
Entrada Gratuita
Informações: @casaestacaodaluz e (81) 99856-2082
TEATRO
Peça “A Última Entrevista”, com Marília Gabriela e Theodoro Cochrane
Quando: quinta-feira (7), às 19h
Onde: Teatro RioMar Recife, no Piso L4 - Av. República do Líbano, 251, Pina, Recife
Ingressos: a partir de R$ 40 via App do RioMar Recife, no site e na bilheteria do Teatro RioMar
Informações: @riomar_recife
Espetáculo “Vento Forte para Água e Sabão”, da Companhia Fiandeiros de Teatro
Quando: até 31 de maio, sempre aos domingos, às 16h
Onde: Teatro André Filho (Espaço Fiandeiros) - Rua da Saudade, 240, Boa Vista, Recife
Ingressos: a partir de R$ 20, via Sympla e no Espaço Fiandeiros
Informações: @fiandeirosdeteatro
CINEMA
“Mortal Kombat II”
A New Line Cinema apresenta a mais nova e aguardada produção da franquia blockbuster de videogame, "Mortal Kombat 2", em toda a sua gloriosa brutalidade. Desta vez, os campões favoritos dos fãs – agora acompanhados pelo próprio Johnny Cage – são colocados uns contra os outros numa sangrenta e derradeira batalha, sem regras ou limites, para derrotar o sombrio governo de Shao Kahn que ameaça a própria existência do Plano Terreno e seus defensores”. Direção: Simon McQuoid
"Billie Eilish – Hit me hard and soft: The Tour In 3D”
Codirigido por Billie Eilish em parceria com o visionário cineasta James Cameron, o longa traz performances ao vivo em 3D de hits como "Lunch", "Birds of a feather" e "Chihiro", além de contar um pouco dos bastidores da turnê do álbum "Hit me hard and soft. Direção: James Cameron w Billie Eilish
“As Ovelhas Detetives”
Nesta espirituosa e inovadora história de mistério, George é um pastor que lê romances policiais para suas queridas ovelhas todas as noites, acreditando que elas não conseguem entender. Mas, quando um incidente misterioso interrompe a vida na fazenda, as ovelhas percebem que precisam se tornar as detetives. Ao seguir as pistas e investigar suspeitos humanos, elas provam que até mesmo ovelhas podem ser brilhantes solucionadoras de crimes. Direção: Kyle Balda