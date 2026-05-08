Jota.pê traz show solo ao Recife, nesta sexta-feira (8), pelo Projeto Seis e Meia

A- A+

O Projeto Seis e Meia traz ao Teatro do Parque umas das mais promissoras vozes da nova geração musical brasileira. Aos 33 anos, o paulista Jota.pê vem se destacando entre parcerias exitosas e prêmios internacionais. Ele retorna ao Recife para uma apresentação marcada para a noite desta sexta-feira (8), com abertura da banda Los Cubanos, a partir das 18h30.

“Recife é onde eu tenho um dos meus maiores públicos de ouvintes. Já toquei na cidade com outros projetos meus e sempre recebo muitos pedidos para fazer meu show solo aí”, afirma o artista, em entrevista à Folha de Pernambuco. Com “Dominguinho”, Jota.pê foi uma das atrações do Carnaval do Recife neste ano, lotando o Marco Zero ao lado do pernambucano João Gomes e do sergipano Mestrinho

Desta vez, o artista chega à Capital pernambucana apresentando ao público o show de “Se Meu Peito Fosse o Mundo” (2024), vencedor de três Grammy Latinos e do Prêmio BTG Pactual da Música. O segundo álbum solo de Jota.pê consolidou o nome do músico, que já havia ganhado projeção nacional em sua participação no “The Voice Brasil” em 2017 e, depois, na companhia de Bruna Black, com o duo Àvuá.



Segundo o músico, “Se Meu Peito Fosse o Mundo” será sempre o disco mais importante da sua carreira, representando um momento de virada. “Foi o primeiro que eu de fato fiz entendendo como era gravar um álbum. Passei três anos pesquisando referências, o tipo de sonoridade que eu queria e escolhendo os músicos a dedo. É muito bonito ver que tudo isso teve resultados. Me fez ter certeza de que o caminho que eu estava seguindo fazia sentido”, revela.

Formado quase inteiramente por faixas autorais, o disco tem uma forte marca autobiográfica. “Falo de um monte de coisas: do sonho de criança que a gente tenta encaixar quando é adulto em ‘Banzo’; dos amores que dão errado, como em ‘Quem é Juão?’; do fato de ser um homem negro em ‘Ouro Marrom’; e da diversão de curtir um forró e se apaixonar, como em ‘Naíse’. Todo o disco é sobre o que eu tinha para dizer naquele momento da minha vida”, explica.

Durante o show, Jota.pê promete mesclar o repertório do disco premiado com músicas do seu primeiro álbum, “Crônicas de um Sonhador” (2015), e sucessos de suas parcerias. Além disso, o cantor convidou a pernambucana Joyce Alane para subir ao palco em uma participação especial.

Sobre uma possível presença de João Gomes na plateia do show, o paulista despista. “Não faço ideia [se o cantor pernambucano estará na plateia]. Se ele me disser que vai, eu não vou contar, porque seria uma loucura de gente na porta. Mas se ele aparecer, com certeza vou mandar chegar já com o microfone pronto para cantar comigo”, dispara.

A apresentação ocorre um dia após o lançamento de “Dominguinho 2”. Gravada em Olinda, a primeira versão do projeto circulou o Brasil e países da Europa em uma turnê de ingressos esgotados, além de ter conquistado o Grammy Latino 2025 na categoria Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa e o Prêmio Multishow de Álbum do Ano.

Desta vez, o trio usou Salvador como cidade anfitriã do registro, mas manteve o mesmo espírito do trabalho anterior. “‘Dominguinho 2’ é a comemoração do que a gente conseguiu e fez com esse nosso encontro. Ele é uma continuação. A gente não queria pensar em nada muito muito diferente. Então, é um clima bem próximo do do primeiro, com nós três juntos, se divertindo e cantando músicas que a gente gosta”, cravou.



SERVIÇO

Jota.pê no Projeto Seis e Meia

Quando: nesta sexta-feira (8), às 18h30

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos: a partir de R$ 75, via Sympla e presencial na Loja Vagamundo do Shopping Boa Vista

Informações: (81) 99488-6833

Veja também