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SINGLE Jova e Corama unem Rio e Manaus em single sobre perdas afetivas e recomeços Faixa "Caindo sem saber voar" estreou nas plataformas digitais na última sexta (8) e une referências da Baixada Fluminense à cena indie de Manaus

O cantor e compositor Jova lançou, na última sexta (8), o single “Caindo sem saber voar”, parceria com Corama.

A música aproxima universos musicais distintos ao conectar as vivências do artista na Baixada Fluminense, no Rio de Janeir (RJ), com a sonoridade independente produzida em Manaus. O resultado é uma faixa guiada pela melancolia, pelas memórias afetivas e pela tentativa de seguir adiante após uma desilusão amorosa.

“Uma canção de sofrência sentimental pra quem já perdeu o rumo tentando continuar depois de um amor”, resume Jova.

A composição foi inspirada em lembranças acumuladas desde a infância do músico em Belford Roxo, onde teve contato constante com ensaios, bandas e apresentações no Centro Cultural Donana.

Segundo ele, esse ambiente musical ajudou a moldar sua relação com a música e influenciou diretamente a construção da faixa. “Cresci cercado de músicos, vendo guitarra alta, metais, gente vivendo música de um jeito muito verdadeiro. Acho que essa música começa ali”, afirma Jova, no material enviado à imprensa.

A letra aborda o vazio emocional deixado por uma ruptura afetiva e retrata a sensação de viver sem direção após o fim de um relacionamento. O sentimento aparece sintetizado no verso “Tô caindo sem saber voar”, destacado pelo artista como o eixo central da composição.

Produção

Musicalmente, o trabalho combina elementos do brega romântico com influências do indie nacional, incorporando guitarras, metais e percussões populares.

Entre as referências citadas por Jova estão Otto, Fernando Mendes e a banda Eddie, além das experiências musicais vividas dentro de casa e em rádios populares.

O processo de criação começou de maneira espontânea, a partir de uma escrita sem filtros. “Eu queria escrever sem muito filtro, como uma conversa atravessada pela madrugada”, relata.

A produção foi concluída em São Paulo, ao lado de Alencar Martins, com participação de André Whoong na estrutura da faixa.

A entrada de Corama no projeto, segundo Jova, ampliou a dimensão emocional da música. “Eu imaginava alguém respondendo minha voz, como um eco emocional. Quando ouvi a Corama cantando, parecia que ela já conhecia aquele sentimento”, comenta.

Nome artístico da cantora e compositora Luiza Ribeiro, Corama vem ganhando espaço na cena alternativa amazônica ao transitar entre o bedroom pop e o dream pop, explorando temas ligados a afeto, identidade e experiências pessoais.

O lançamento também marca uma transição na carreira de Jova. De acordo com o artista, a faixa funciona como encerramento de um ciclo antes da chegada do EP “Solitude”. “Esse single é a última estação antes do começo do EP ‘Solitude’. Ele se despede de um lugar emocional e abre caminho pro que vem depois”, diz.

Com apresentações realizadas também fora do Brasil, incluindo shows na Itália, Jova tem consolidado um trabalho que mistura groove brasileiro, guitarras e atmosfera introspectiva.

Ao falar sobre a expectativa para o lançamento, o músico destaca o desejo de criar identificação com o público. “Espero que as pessoas se sintam acompanhadas. Todo mundo já caiu por amor alguma vez. Queria que essa música abraçasse esse momento sem tentar consertar ele.”

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