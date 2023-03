Jovem acusa noivo de Becky G de ser infiel e mostra as supostas "evidências"; veja

A- A+

Uma jovem usou as redes sociais para acusar o jogador de futebol Sebastián Lletget, que desde dezembro passado é noivo da cantora Becky G (eles estão juntos há seis anos), de ter sido infiel com a artista.



Para dar credibilidade à sua história, a jovem publicou supostas "evidências", entre vídeos, áudios e mensagens que o meio-campista teria trocado com ela. As publicações da jovem começaram a viralizar nas redes sociais nessa quinta-feira (23).

"Me ajudem a chegar até ela [Becky G], para que eu possa mostrá-la as provas que eu tenho. Infelizmente não posso postar algumas coisas porque são muito íntimas e posso me colocar em problemas. Mas, tudo o que for permitido eu vou publicar. Você não vai me calar, Sebastián Lletget", disse a jovem. Segundo seu depoimento, o ocorrido foi em uma conhecida boate de Madri em fevereiro passado.



"Ele [Lletget] está tranquilo, mas eu tenho um vídeo dele pelado, Becky, G. Não posso publicar mas posso te enviar para você ver que não estou mentindo. Sebastián, seu noivo, te traiu comigo em fevereiro e tenho todas as provas", seguem as mensagens.

Na sequência, a jovem compartilha um vídeo em que o jogador aparece na boate Shoko Madrid e reitera que tem "muito mais provas" de que teria traído a noiva naquela ocasião. Em um print de uma suposta conversa entre o jogador e a jovem pelo Instagram, ele a chama de "amor", pede para que ela "acredite" nele, cita a palavra "sexual" e diz que eles poderiam "começar de novo".



Há, ainda, um áudio que o jogador teria enviado para ela. Ao compartilhá-lo, ela se dirigiu novamente à Becky G dizendo que a única pessoa que mente para ela é Lletget. Ela também disse que muitos veículos de imprensa estavam a procurando. "Não ficarei calada", completou.

Nas redes sociais de Becky e Lletget, internautas fazem comentários sobre essa história. "Como pode estar com alguém que te trai?", indagou uma. "Às vezes é melhor deixar as relações fora das redes sociais, pois olhem agora o escândalo", disse outra. Uma terceira aconselhou Becky G a não se casar com ele.

Até o momento, nenhum dos dois se pronunciou publicamente sobre o ocorrido.

