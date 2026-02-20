A- A+

CARNAVAL 2026 Jovem agredido em show de Djonga, no Rec-Beat, denuncia ação policial na Corregedoria da SDS O vendedor, de 27 anos, conta que a ação policial violenta começou durante a "roda punk" no show do rapper mineiro

Um jovem de 27 anos afirma ter sido agredido por um policial militar durante o show do rapper Djonga, no festival Rec-Beat, na última terça-feira (27).

Em entrevista à Folha de Pernambuco, o jovem – que trabalha como vendedor e não quis ter sua identidade revelada – descreveu o momento da abordagem e detalhou as providências adotadas posteriormente junto à defesa e aos órgãos responsáveis pela apuração do caso, que vem repercutindo na imprensa desde a publicação de nota de repúdio do Rec-Beat.

Segundo o relato, ele havia largado do trabalho e ido ao Cais da Alfândega, onde acontece o Rec-Beat, especialmente para assistir ao show do rapper mineiro.

O jovem chegou ao local cerca de uma hora antes do início da apresentação. O ambiente, afirmou, era tranquilo e não havia conflitos aparentes até a formação de “rodas punk” no público, algo comum em shows do gênero.

“A galera é realmente muito mais tranquila do que qualquer outro polo… não tinha agressão policial, nem provocação que causasse reação”, disse.

Agressão durante a roda

De acordo com o jovem, a situação mudou quando o público se agitou durante uma das músicas mais conhecidas do artista. Ele contou que estava em uma roda próxima ao palco quando a Polícia Militar avançou em direção ao público, inclusive adentrando à roda.

Durante a movimentação, ele disse que acabou esbarrando em um policial. “Assim que eu esbarrei nele, ele me empurrou de costas… virou, me olhou e me atingiu com o cassetete na testa”, afirmou.

Ele ressaltou que a ação ocorreu sem qualquer aviso. “Foi tão rápido que não deu tempo nem de eu levantar o braço para me proteger”.

O rapaz relatou ainda que não houve assistência por parte dos agentes após o golpe. Com sangramento intenso, ele deixou o local por conta própria. “Como estava com muito sangue, tirei minha camisa, botei na testa e fui saindo dali”.

Após reencontrar amigos, ele seguiu para atendimento médico em uma unidade de saúde. “Fui suturado e levei sete pontos”, contou. A reportagem recebeu a imagem do ferimento no jovem.

Medidas legais e investigação

Nesta quinta-feira (19), já acompanhado por um advogado, o jovem formalizou as denúncias. Foram registrados boletim de ocorrência (B.O.) e uma representação na Corregedoria Geral da SDS-PE.

A defesa do jovem informou que ele também passou por uma perícia traumatológica e que aguardam a conclusão do laudo pericial.

A defesa também aguarda acesso a imagens de câmeras instaladas na área do festival, consideradas essenciais para a identificação do agente envolvido. “A gente já sabe quem é, mas queremos provar realmente, que vejam ele me agredindo”, declarou.

Sem prazo definido para a conclusão das apurações, o jovem afirma esperar que a visibilidade do caso contribua para a responsabilização. “Com a repercussão, creio que vai ter mais pressão para que eles se movam e não seja um caso que vai perdurar”.

O que dizem as autoridades

Desde que o caso da ação policial no Rec-Beat veio a público, a partir da nota de repúdio do festival, as autoridades foram procuradas para comentar o episódio.

Em nota enviada à reportagem na quarta-feira (18), a PM-PE havia dito que "a equipe policial interveio inicialmente para cessar uma ‘ocorrência de vias de fato envolvendo diversos indivíduos’ que estariam cercando a patrulha que atendia a situação no local.”

A Polícia acrescentou que “foi necessário o uso ‘moderado e progressivo da força’ para conter o tumulto, garantir a integridade física da equipe e realizar a prisão de um indivíduo que resistia ativamente. Uma pessoa foi conduzida por desacato e resistência.” O jovem da matéria em questão não é a pessoa citada na nota.

Já a SDS-PE informa que "a Polícia Civil de Pernambuco registrou a prisão em flagrante delito do homem de 26 anos por desacato e resistência, na 1ª Delegacia da Rio Branco. Um inquérito policial foi instalado.

A Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social iniciou uma Investigação Preliminar por meio do qual as informações serão verificadas.”

Nesta quinta-feira (19), o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, declarou que Governo de Pernambuco, SDS-PE e a PM-PE, não compactuam com excessos ou violências praticadas no exercício da função e garantiu que “Nós vamos apurar, como sempre fazemos, para entender o que ocorreu, e se ocorreu algum excesso, e se não há nenhuma justificativa à pessoa, o corpo (policial) ou o policial vai responder por esse excesso.”



