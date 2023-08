A- A+

REDES SOCIAIS Jovem de 17 anos engana milhões ao fingir que vendeu casa para ir a show de Travis Scott Estudante do Ensino Médio ganha fama ao produzir vídeos com efeitos visuais ilusórios no Tik Tok; após sucesso, ele já tem trabalho à vista

Estudante do Ensino Médio num colégio na Carolina do Norte, nos EUA, Charles Curle enganou milhões de pessoas ao fingir, por meio das redes sociais, que vendeu a casa em que mora com a família para financiar uma viagem ao Egito, com o objetivo de assistir ao show "Utopia", de Travis Scott — alvo de controvérsias, a apresentação foi cancelada recentemente.

O jovem de 17 anos conta que tudo começou por meio de um meme. Após o rapper Travis Scott anunciar que realizaria um show ao vivo nas Pirâmides de Gizé, a mais antiga das setes maravilhas do mundo, paródias de pessoas limpando suas contas bancárias para comprar ingressos começaram a pipocar, aos montes, nos feeds do TikTok. De olho no fervor em torno da aguarda performance, Curle viu uma oportunidade de desafiar o senso de realidade das pessoas.





Com a ajuda do irmão, filmou a si mesmo balançando as chaves na frente de casa, editou o vídeo, adicionou som e música e lançou a produção de oito segundos no Tik Tok. Tudo foi feito em apenas dez minutos. No pequeno vídeo, Curle aparece ao lado de uma placa em que se lê "vende-se", na frente de sua casa, com o texto "Eu realmente fiz isso". Corta então para a asa de um avião voando sobre as pirâmides.

Em poucos dias, o vídeo acumulou milhares de visualizações — já são 6,7 milhões de reproduções até agora. A reação da internet foi rápida e, sem surpresa, variou da diversão à indignação. "Espero que você saiba o que é uma utopia", escreveu um internauta. "Mano, agora você é um sem-teto e não tem onde dormir por causa de um show que foi cancelado", comentou outra pessoa.



Curle, a rigor, nem é fã de Scott. "Quando fiz o post, queria que tivessem certeza de que eu era louco. Então, sinto que foi isso que o tornou tão atraente, como se fosse uma aposta super alta", contou Curle, em entrevista à revista americana "Rolling Stone". "Ninguém mais está realmente fazendo isso (de vender a própria casa). Acho que é isso que realmente chama a atenção das pessoas e atrai tanta atenção na plataforma".

Prodígio editor de vídeos

Uma olhada no perfil de Curle no Tik Tok revela um feed cheio de vídeos surreais, criados por meio de seu trabalho como editor de efeitos visuais. "Edito desde os 10 anos, mas comecei a editar para TikTokers há dois anos", diz Curle, que colabora com Nas, um conhecido criador do TikTok que detém 3,5 milhões de seguidores e quase 90 milhões de curtidas na plataforma.

"Quando me formar, quero começar a aprender Computer Graphic Imagery (imagens geradas por inteligência artificial)", diz Curle. "Quero trabalhar com grandes empresas que criam filmes e coisas assim. Então, quero me especializar em negócios e depois em cinema e depois abrir uma agência de edição", planeja o jovem, feliz com o sucesso repentino nas redes.

O reconhecimento no universo digital já dá frutos. Seu mais recente projeto com Nas, intitulado como "Imagine Mayhem", está programado para estrear no Snapchat nas próximas semanas e promete oferecer aos fãs paródias de filmes como "Star Wars" e "Harry Potter".

"Coloco todos os meus sentimentos num vídeo. Essa é a melhor maneira de expressar como me sinto no momento", diz, defendendo que há arte por trás das criações audiviosuais de tiktokers como ele: "Espero que nós, jovens que estão no Tik Tok, sejamos os próximos produtores e diretores de filmes nos cinemas".

