SHOW Jovem Guarda de Renato e Seus Blue Caps abre temporada do Seis e Meia nesta sexta Show do Projeto no Teatro do Parque acontece nesta sexta-feira (8), às 18h30

O Projeto Seis e Meia, no Teatro do Parque, abre a temporada de 2024 com o clima saudoso (e atemporal) da Jovem Guarda, embalada pelos veteranos do grupo Renato e Seus Blue Caps - na estrada desde os idos anos de 1960, ocasião em que passou a ser um dos nomes responsáveis pelo movimento que teve Roberto e Erasmo como líderes e que, à época, revolucionaram a estética na música.



Com ingressos a partir de R$ 60 (Sympla), o show será conduzido pela formação atual do grupo: Ci Chaves, Fabrício Mota, Bruno Sanson, Darci Velasco e Chi Lenno - este último substituiu o compositor, guitarrista e vocalista Renato Barros (1943-2020), que ao lado de Paulo Cézar Barros, Euclides de Paula, Roberto Simonal, Edinho e Ivan Botticelli, deu vida à banda em sua formação inaugural, defendida como a banda de rock mais antiga em atividade em todo o mundo.



Foi com "Menina Linda" que o grupo alçou voo. A canção, datada de 1964, trouxe uma nova versão a "I Should Have Known Better", de Lennon e McCartney dos Beatles - banda que, a propósito, serviu de inspiração para os Blue Caps, assumidamente não entendedores do inglês, e tampouco sem conseguir decorar letras "estrangeiras", passaram a dar tradução própria a outros hits.



É exemplo também "Michelle", outra do quarteto de Liverpool que por aqui foi versada para "Porque Eu Te Amo".











De Roberto a Adriana Calcanhotto

À frente da guinada da chamada primeira fase do rock brasileiro, coube ao grupo, com assinatura de Renato Barros, ceder a Roberto Carlos, entre outras, "Você Não Serve Pra Mim" (1967). Já "Devolva-me", também composta por Renato, é re(conhecida) pelas novas gerações em interpretação da cantora Adriana Calcanhotto.





"Feche os Olhos", "Alguém na Multidão", "Até o Fim" e "Não te Esquecerei" integram o rol de canções que resistem ao tempo e seguem embalando festas e bailes Brasil afora, tal qual ocorrerá logo mais no palco do Teatro do Parque - que terá na abertura da noite show da pernambucana Lucinha Guerra, com o espetáculo "Rosa dos Ventos", canção da década de 1970 assinada por Chico Buarque. Clássicos de Luiz Melodia, Azulão e Dorival Caymmi também integram o set list da artista.

Serviço

Projeto Seis e Meia, com Renato e Seus Blue Caps

Show de abertura com Lucinha Guerra

Quando: hoje, 18h30

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 60 no Sympla

Informações: @teatrodoparqueoficial

