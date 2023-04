Jovem mente sobre show de Alok em festa de 15 anos, escreve para DJ e ganha ingressos

A- A+

A notícia rapidamente se espalhou pelos corredores de um colégio no interior de Minas Gerais. Há cerca de cinco anos, a jovem Sofia Espanha avisou aos colegas que celebraria seus 15 anos com uma festa de arromba que contaria, veja só, com um show especial de Alok. Tudo isso porque ela ouviu a mãe dizer, à época, que "havia conhecido alguém que era conhecido" do famoso DJ brasileiro, como a própria relata. Foi um estardalhaço na escola.

Desesperada com a repercussão da mentira — tratada como verdade por todos os alunos do colégio —, a garota enviou uma mensagem para Alok por meio do Instagram. "Lembro que as pessoas me paravam no corredor e falavam: 'Como você vai conseguir levar o Alok (na festa)!?'. Ainda mais que eu sou do interior... Ia ser o evento do ano", conta ela, natural da cidade de Varginha. Cinco anos depois, o DJ respondeu a jovem, hoje com 19 anos. E o caso viralizou nas redes sociais.

"Fiquei horas fazendo um textão para mandar para o Alok", relembrou Sofia, por meio de um vídeo postado no Tik Tok, alegando que hoje não tem coragem de revelar publicamente a mensagem inteira. "Acabou que o Alok não foi na festa. Depois aconteceram uns imprevistos e umas fofoquinhas na escola de gente me chamando de mentirosa", rememora ela, logo ponderando: "Mas tudo acontece no tempo de Deus".

É que nesta semana o DJ respondeu a mensagem que Sofia enviou em 2018 (sim, há cinco anos) por meio do Instagram. E ele se ofereceu para celebrar o aniversário de 20 anos da mineira. "Oi, Sofia, acho que cheguei um pouco atrasado. Já tá pensando na festa dos 20!? Ou se quiser comemorar os 19 com seus amigos...", afirmou ele, convidando-a para um de seus shows em Salvador ou Belo Horizonte neste mês.

Com a repercussão da história — e o convite de Alok —, a jovem passou a receber dezenas de mensagens de colegas antigos. E não só. "Até minha mãe tá oferecendo dar um ovo de Páscoa para mim, sendo que a Páscoa foi ontem", brincou Sofia, em post na última segunda-feira (10).

