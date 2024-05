Jovem recorre à justiça suíça para obter DNA de Alain Delon, de quem diz ser neta

A filha de Ari Boulogne, um homem que afirmou ser filho não reconhecido de Alain Delon, pediu à justiça suíça que nomeasse um grupo de especialistas para coletar amostras de DNA do ator francês, informou o advogado da jovem nesta sexta-feira (17).

"Confirmo que o pedido de medidas superprovisórias foi apresentado", disse Saskia Ditisheim à AFP, confirmando uma reportagem publicada pelo jornal Tribune de Genève.



Uma medida superprovisória é uma disposição da lei suíça que pode ser ordenada se a urgência da situação a justificar, por exemplo, se as provas estiverem em perigo ou em risco de desaparecer.

O objetivo é estabelecer "um laudo pericial para retirar o DNA de Alain Delon" para determinar se ele é avô da jovem, acrescentou Ditisheim, que especificou que a filha de Ari Boulogne também é representada pelo advogado francês Richard Sedillot.

O procurador da jovem de 16 anos explicou que esta ação foi movida no Tribunal Cível de Primeira Instância de Genebra porque Delon mora nesta cidade, segundo o registro populacional.

Ditisheim considerou que o tribunal deverá indicar "rapidamente", nos próximos dias, se é competente ou não, antes de se pronunciar sobre o mérito da questão.

Delon, 88 anos, nunca reconheceu a paternidade de Ari Boulogne, filho da cantora alemã Nico, com quem teve um breve romance nos anos sessenta.

Quando criança, porém, Ari foi criado pela mãe de Delon, Edith Boulogne.

Ari foi encontrado morto em maio de 2023, aos 60 anos. O homem tinha apresentado um pedido de reconhecimento de paternidade à justiça francesa, mas o tribunal declarou-se “incompetente” devido ao local de residência do ator, na Suíça.

Delon, protagonista de clássicos como “O Leopardo”, “A Piscina” ou “Quartos Separados”, sofreu um acidente vascular cerebral em 2019 e tem um linfoma.