Jovem rouba cartaz de Taylor Swift para presentear noiva e vídeo viraliza; veja

A- A+

Um jovem roubou um cartaz gigante de divulgação do filme "Taylor Swift: The Eras Tour", num cinema na cidade de Guadalajara, no México, no último fim de semana. Fato irrelevante? Talvez. Pois bem, desde que o caso veio à tona, imagens do rapaz fugindo pelo shopping com o banner imenso — que traz uma reprodução em tamanho real da cantora pop — viralizaram nas redes sociais mundo afora. No último domingo (15), a noiva do tal sujeito veio a público, por meio do Tik Tok, para revelar que quem cometeu o pequeno delito foi seu namorado.

"Meu namorado é tão detalhista", celebrou a jovem mexicana — uma das tantas super fãs de Taylor Swift —, por meio de um vídeo no Tik Tok, mostrando o banner em casa.

O filme sobre a turnê "Eras Tour" de Taylor Swift dominou os cinemas no último fim de semana, arrecadando entre US$ 95 milhões e US$ 97 milhões (algo em torno de R$ 480 milhões) em vendas de ingressos nos Estados Unidos e no Canadá, de acordo com estimativas da distribuidora AMC Theatres divulgadas no domingo (15).

"Taylor Swift: The Eras Tour" quebrou recorde para filmes de shows, superando os US$ 29,5 milhões arrecadados por "Justin Bieber: never say never" em seus três primeiros dias em cartaz, em 2011.

Confira momento a seguir:

GRAVE: Fã de Taylor Swift rouba banner em cinema de shopping e foge. pic.twitter.com/pa43n5BVul — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) October 14, 2023

Veja também

shows Com cinco shows em arenas do Brasil, "JOTA25" volta ao Recife em agosto de 2024; confira