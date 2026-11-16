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Competição Jovens com medida socioeducativa têm oficina de robótica no REC'n'Play Adolescentes construíram e participaram de competição de robôs

Na Rua Dona Maria César, única que tem nome feminino no centro histórico de Recife, jovens mulheres se reuniram, na semana passada, para participar de uma oficina inusitada. Foi ali que elas construíram e participaram de uma competição de robôs.

“Eu nunca tinha tocado em nada de robótica. E eu gostei”, contou a jovem Sofia [nome fictício]. “Estou aprendendo coisas novas, coisas que eu nem sabia que existiam”, acrescentou.

Na última quinta-feira (12), ela exibiu sua criação em uma oficina promovida pelo REC’n’Play, festival de tecnologia e de inovação, organizado pelo Porto Digital, um dos maiores parques tecnológicos e distritos de inovaçãodo país, e pelo Sebrae Pernambuco.

Ali, a adlescente Sofia exibiu um carrinho de robô autônomo que ela mesma montou, com materiais de baixo custo, e que segue uma linha no chão.

“A gente monta, bota o código no computador e aí ele tem que seguir o que a gente botou pra ele fazer”, explicou a jovem, que tem 17 anos e que cumpre medida socioeducativa no Centro de Atendimento Socioeducativo (CASE) Santa Luzia, unidade feminina da Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase) em Pernambuco.

A oficina da qual ela participou é resultado de um projeto que vem sendo desenvolvido desde o ano passado com o Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife (Cesar School), instituição que ajudou a fundar o Porto Digital, e a Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase).

O projeto é iniciativa do ex-aluno da Cesar Schoool e atual pesquisador da escola Daniel Messias e tem possibilitado que adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas na capital pernambucana possam desenvolver habilidades tecnológicas.

Neste ano,o movimento foi direcionado exclusivamente ao público feminino. “A gente rodou esse projeto primeiro com os jovens que já tinham passado pelo sistema.

Depois, no ano passado, executamos com os jovens que ainda estavam no sistema socioeducativo. E neste ano, quisemos fazer um recorte de gênero”, explicou Henrique Braga Foresti, mais conhecido como Mineiro, professor da Cesar School.

“O Messias é o orientador dessas meninas que entraram no grupo agora. E quando eu vejo o Messias como orientador é um orgulho”, disse o professor.

A proposta de Messias trabalha a robótica computacional como ferramenta para resolução de problemas. Ao mesmo tempo, ele estimula o uso da tecnologia para o desenvolvimento social.

“O primeiro ponto é tirar esse estigma de que a pessoa que cometeu uma infração se desconecta da sociedade. Conseguimos fazer com que essas pessoas enxerguem que são parte da sociedade. Esse é o grande o objetivo do projeto.”

Exemplo

Messias, que é citado como um grande exemplo pela jovem Sofia, conhece bem essa realidade. Muito antes de se tornar um pesquisador, orientador e um empreendedor social, ele também passou por medidas socieoeducativas.

“Eu quero muito entregar o que eu recebi, sabe? Sinto necessidade de devolver isso para a sociedade de alguma forma”, afirmou Messias à reportagem. “Faço isso com muita paixão, mas eu estou fazendo uma coisa que eu não tive. Hoje eu tenho, mas antes não tinha uma rede de apoio.”.

Por conhecer de perto a realidade, ele idealizou o projeto de trabalhar a robótica computacional como ferramenta para resolução de problemas, ao mesmo tempo em que estimula o uso da tecnologia como uma ferramenta para o desenvolvimento de pessoas que vivem em um contexto de exclusão.

“Quando a gente olha para um contexto de inovação, acho que inovação sem diversidade é só manutenção de privilégio, sabe?”, diz ele. “Então, o que a gente tem que fazer para ajudar essas pessoas é mostrar o que cada pessoa que veio de um contexto completamente diferente tem a agregar ou contribuir”.

Adolescentes

Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), atualmente 11.575 adolescentes cumprem medida socioeducativa em meio fechado em 411 unidades de internação de todo o país. A maioria deles (86,9%) é do gênero masculino e 68,9% se declaram negros.

“Penso que ações como esta são de extrema importância para as socioeducandas, na medida em que, além de capacitá-las tecnicamente para se inserirem no mercado de trabalho, em uma das áreas que mais crescem no mundo - que é a de tecnologia - possibilita o contato com uma realidade diferente.

Elas conhecem jovens universitários e o contexto do ensino superior, o que estimula a ampliação no leque de possibilidades para suas vidas profissionais. Essa é uma via de inserção social com muito potencial no processo socioeducativo delas”, destacou Valdir Peixoto, coordenador do Eixo Profissionalização da Funase.

REC’n’Play

O REC’n’Play é o maior evento de tecnologia e inovação do país. Organizado pelo Porto Digital e pelo Sebrae Pernambuco, o festival é realizado no Bairro do Recife. Mais informações sobre o evento podem ser obtidas no site https://superapp.jalanlive.com/recnplay2026/agenda

* A repórter viajou a convite da organização do Rec’n’Play

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