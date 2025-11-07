JØY Brandt lança "Laguna", single em parceria com Bruno Capinan; ouça
Música é o quarto lançamento do novo álbum da cantora pernambucana, que será lançado em 2026
A cantora e compositora JØY Brandt lançou “Laguna”, parceria com o artista baiano Bruno Capinan. O single é o quarto lançamento do álbum da pernambucana, que será lançado em 2026.
A canção foi composta pela artista e por Samyle Carvalho, que também participa nos vocais. Inspirada na simbologia do elemento água, a letra fala sobre ciclos, mudanças e purificação.
O som de “Laguna” une elementos ancestrais, afro-pop e latinos, marcado por percussões, sopros e guitarras elétricas. Bruno Di Lullo e Mani Carneiro assinam a produção da faixa.
Leia também
• Jennifer Lawrence diz por que não contou com coordenador de intimidade em filme com Pattinson
• Meghan Markle vai estrelar filme depois de hiato de oito anos
• "A Múmia" terá novo filme com Brendan Fraser e Rachel Weisz de volta ao elenco, diz site
A música foi gravada entre o Estúdio Rockit, no Rio de Janeiro, e o GMP Recording Studios, em Toronto, e conta com o selo da YB Music. Atualmente, JØY Brandt divide residência entre Brasil e o Canadá.
*Com informações da assessoria de imprensa.