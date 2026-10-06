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MÚSICA

Havana e Recife se encontram em novo single de JØY Brandt, antecipando álbum de 2027

Em "Cuba Capibaribe", cantora aproxima ritmos caribenhos, referências cabo-verdianas e matrizes pernambucanas em uma canção sobre deslocamento, memória e identidade

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JØY Brandt une Havana e Recife no single "Cuba Capibaribe"JØY Brandt une Havana e Recife no single "Cuba Capibaribe" - Foto: Mani Carneiro/Divulgação

“Cuba Capibaribe”, novo single da pernambucana radicada no Canadá JØY Brandt, desenha  um território onde as águas do Caribe parecem desembocar no rio que atravessa o Recife.

O novo single da cantora parte desse encontro para aproximar referências cubanas e pernambucanas, antecipando o álbum que ela pretende lançar em 2027.

A canção se movimenta entre salsa, cumbia e merengue, mas não se limita a reproduzir suas matrizes. Zabumba, cavaquinho e guitarra atravessam a composição, também assimilando elementos das sonoridades cabo-verdianas.

O resultado é uma faixa de vocação dançante, mas que também carrega uma investigação sobre as conexões culturais que sobrevivem às distâncias geográficas.

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A produção é assinada pelos pernambucanos Barro e Guilherme Assis, que também tocam baixo, violão, guitarra e cavaquinho. Na percussão, Gilú Amaral acrescenta camadas e movimento ao arranjo.

Juntos, os músicos constroem uma sonoridade que preserva a organicidade dos instrumentos enquanto abre espaço para uma linguagem contemporânea.

Na canção de JØY, o Capibaribe deixa de ser apenas cenário para se tornar parte de uma cartografia afetiva, atravessada por ritmos, cheiros, cores e lembranças. Nessa corrente fluvial, a cantora insere sua própria identidade artística.

“É salsa-merengue, mas com zabumba, cavaquinho e guitarra e carrega no nosso imaginário as paisagens cubanas banhadas pelo rio Capibaribe”, define JØY.

A voz da pernambucana funciona como fio condutor desse trânsito, entre a sensualidade dos ritmos latinos, a herança africana presente em suas referências e a marca particular da música feita em Pernambuco.

O single chega acompanhado de videoclipe dirigido por Mani Carneiro e funciona como uma primeira janela para o universo do próximo álbum.

“Cuba Capibaribe” anuncia uma obra que aposta nas pontes (como as recifenses), aquelas que a música constrói quando decide viajar sem deixar para trás o lugar de onde veio.

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