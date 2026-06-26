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música Joy Division anuncia lançamento de "Eternal (Live)", box com 16 shows e gravações inéditas O box de luxo será dividido em 16 discos, sendo 14 CDs e 2 DVDs

Depois de 46 anos de sua última apresentação, o Joy Division lançará, em 25 de setembro, Eternal (Live), coletânea de 16 shows, incluindo a única vez que a banda tocou Ceremony, que se tornaria single do New Order, diante do público.

Nas redes sociais, a banda inglesa disse que a coletânea tem sido montada "há anos", usando gravações de fitas cassete, mesas de som dos shows e transmissões de TV e rádio, com masterização feita no icônico estúdio de Abbey Road.

"Eternal (Live) documenta algumas das apresentações mais importantes da carreira do Joy Division, incluindo dois shows nunca lançados, Hope & Anchor e Acklam Hall, e três gravações inéditas: The Factory, Lyceum e Moonlight Club. A coletânea também contém a última apresentação ao vivo da banda, no High Hall, em Birmingham, em 1980", explica o grupo em postagem no Instagram.

O box de luxo será dividido em 16 discos, sendo 14 CDs e 2 DVDs. Além dos shows, a coleção trará também uma nova versão de Joy Division - A Malcolm Whitehead Film, lançado originalmente em 1979.

Para divulgar o lançamento, o Joy Division disponibilizou no streaming uma versão ao vivo de Transmission gravada em 1979 em Paris, na França.

Eternal (Live) já está em pré-venda no site da Warner Music e tem lançamento marcado para 25 de setembro.

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