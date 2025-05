Joyce Alane lança seu álbum "Tudo é Minha Culpa" em vinil, pelo selo Wakati Produções

A- A+

Um dos mais incensados novos nomes da música pernambucana e brasileira, a cantora e compositora Joyce Alane lança o seu álbum de estreia, “Tudo é Minha Culpa”, em vinil, em parceria com o selo cearense Wakati Produções.

O long-play “Tudo é Minha Culpa” está em pré-venda no site do Wakati Produções e tem envio previsto para o Brasil e exterior no mês de setembro.

O vinil tem capa holográfica em 3D, com imagens de Joyce Alane, encarte com 12 páginas com fotos e letras das canções.

Para os saudosistas de plantão, o álbum também ganhará versões em duas outras mídias: sairá em CD e em fita K7.

“Atualmente o vinil é o formato de mídia física mais vendido, porém, os colecionadores também têm procurado por CDs e fitas cassete, esse movimento tem ocorrido muito lá fora, artistas internacionais lançam seus álbuns nos três formatos físicos, então trouxemos esse conceito para o lançamento da Joyce Alane”, conta Edimar Lima, fundador e curador do Wakati Produções.

A edição física de “Tudo é Minha Culpa” traz as onze faixas do álbum e mais três bônus: “Idiota Raiz (Deixa Ir)” com participação de João Gomes (faixa que acumula mais de 30 milhões de reproduções nas plataformas); “O Elefante da Sala” com participação de Nairo; e “Leão”, que foi seu primeiro single, lançado em 2021.

“Tudo é Minha Culpa”

O álbum de estreia de Joyce Alane é uma autobiografia musical, um passeio por histórias pessoais da cantora, que juntas contam em cronologia perfeita as fases do luto de um relacionamento e por isso, gera muita identificação com o público.

As canções se desenrolam em torno das diversas culpas que acompanham as pessoas quando uma história de amor chega ao fim, seja quando se acham culpadas ou quando são apontadas como culpadas ou quando se descobre não haver culpados.

Sobre a artista

Joyce Alane faz parte da nova cena musical brasileira, que mescla referências do pop contemporâneo com MPB. Sua carreira começou ao postar covers nas redes sociais, mas logo vieram as primeiras composições.

Indicada ao Prêmio Multishow 2023, na categoria “Brasil” e ao Prêmio Women’s Music Event 2024, na categoria “Revelação”, a artista foi vencedora no 16º Prêmio da Música de Pernambuco em 2025, em duas categorias: “Show” e de “Melhor Álbum MPB”.

Neste ano, Joyce também concorre ao Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira 2025, na categoria “Revelação”. A cerimônia será dia 4 de junho.



