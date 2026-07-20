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SHOW Joyce Alane se apresenta, em agosto, na Casa Estação da Luz Show, em Olinda, acontece no dia 29 de agosto; ingressos disponíveis via Sympla

A cantora e compositora Joyce Alane é atração no próximo dia 29 de agosto da Casa Estação da Luz, em Olinda, em show que chega na sequência da temporada do projeto "Casa Coração" - que percorreu palcos afora com releituras de forró.



Um dos nomes mais celebrados da atual geração da musicalidade pernambucana, para o show, ela leva repertório conhecido do público, além de seu cancioneiro mais recente.







Ingressos para a apresentação estão disponíveis no Sympla, com valores a partir de R$ 50.



SERVIÇO

Show de Joyce Alane

Quando: Sábado, 29 de agosto, às 19h

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda

A partir de R$ 50 via Sympla

Informações: @casaestacaodaluz









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