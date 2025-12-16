Ter, 16 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça16/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
AUTO DE NATAL

Joyce Alane estreia no "Baile do Menino Deus", que ganha exibição nacional do Globoplay

Cantora pernambucana indicada ao Grammy Latino integra o elenco do tradicional espetáculo natalino

Reportar Erro
Joyce Alane participará do "Baile do Menino Deus" em 2025Joyce Alane participará do "Baile do Menino Deus" em 2025 - Foto: Bruno Dantas/Divulgação; Divulgação

Uma das vozes mais celebradas da nova música brasileira, a pernambucana Joyce Alane fará sua primeira participação no palco do Marco Zero do Recife como convidada do "Baile do Menino Deus: Uma Brincadeira de Natal".

A artista integra a edição de 2025 do espetáculo, apresentado entre os dias 23 e 25 de dezembro, diante de um público que costuma ultrapassar 70 mil pessoas ao longo das três noites.

Outra novidade: neste ano, a montagem também será transformada em um especial disponibilizado em todo o País pelo Globoplay, com estreia marcada para 27 de dezembro.

Leia também

• Baile do Menino Deus sai em cortejo inédito pelas ruas do Recife

• "Baile do Menino Deus": espetáculo natalino se expande com estreia em Goiana e cortejo no Recife

• Tradicional Baile do Menino Deus, no Recife, tem prévia inédita no dia 14 de dezembro

Finalista do Grammy Latino pelo álbum "Casa Coração" e indicada como Artista Revelação no Prêmio Multishow, Joyce Alane passa a integrar o elenco da encenação concebida por Assis Lima e dirigida por Ronaldo Correia de Brito, com trilha assinada por Zoca Madureira.

No espetáculo, ela interpreta três canções emblemáticas da obra: "Beija-Flor e Borboleta", "Cigana" e "Baile do Menino Deus", distribuídas em diferentes momentos da narrativa.

O Baile
A trama acompanha a jornada dos brincantes Mateus em busca do local onde nasce o menino sagrado, com o objetivo de celebrar a renovação da vida.

No percurso, surgem manifestações populares, personagens míticos e tradições culturais brasileiras, em uma dramaturgia que também reflete sobre barreiras sociais, exclusões históricas e a dificuldade simbólica de “abrir portas”.

Para o diretor Ronaldo Correia de Brito, a presença da cantora fortalece o espetáculo:

“Joyce Alane vem se afirmando pela força vocal e pela presença cênica. Sua participação engrandece ainda mais o Baile”, afirma.

A artista, por sua vez, destaca o caráter afetivo da experiência: “O Natal sempre teve um significado especial para a minha família, que já assistiu ao Baile outras vezes. Estar agora no elenco torna tudo ainda mais marcante”.

Reconhecido como um contraponto brasileiro às celebrações natalinas inspiradas em referências europeias e norte-americanas, o "Baile do Menino Deus" aposta em símbolos, ritmos e imaginários formados pela confluência das matrizes indígena, africana e ibérica.

Ao mesmo tempo, o espetáculo dialoga com temas contemporâneos como diversidade, inclusão, cidadania e preservação ambiental.

Com mais de quatro décadas de existência, a obra extrapolou os palcos: tornou-se material paradidático adotado pelo MEC, ganhou edição em livro com tiragem superior a 700 mil exemplares, originou dois filmes gravados durante a pandemia e, agora, amplia seu alcance ao integrar o catálogo de uma das maiores plataformas de streaming do país.

A alternância de intérpretes convidados é uma marca do Baile ao longo dos anos. Pelo espetáculo já passaram artistas como Elba Ramalho, Chico César, Lia de Itamaracá, Maurício Tizumba e Maestro Spok, entre outros.

A chegada de Joyce Alane reforça essa tradição de diálogo entre nomes consagrados e novas vozes, aproximando expressões populares como maracatu, frevo, caboclinho e reisado de linguagens musicais contemporâneas.

Joyce Alane
Nascida no Recife e criada em Moreno, na Região Metropolitana, Joyce Alane vem construindo uma trajetória marcada por intensidade vocal e sensibilidade autoral.

Em "Tudo é Minha Culpa" (2024), mergulha em canções próprias que exploram dores e afetos dos relacionamentos. Já em "Casa Coração", revisita clássicos do forró ao lado de artistas como Lucy Alves, Zeca Baleiro, Petrúcio Amorim, Santanna, Chico César e Dorgival Dantas — trabalho que a levou à disputa do Grammy Latino na categoria.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter