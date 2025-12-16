A- A+

AUTO DE NATAL Joyce Alane estreia no "Baile do Menino Deus", que ganha exibição nacional do Globoplay Cantora pernambucana indicada ao Grammy Latino integra o elenco do tradicional espetáculo natalino

Uma das vozes mais celebradas da nova música brasileira, a pernambucana Joyce Alane fará sua primeira participação no palco do Marco Zero do Recife como convidada do "Baile do Menino Deus: Uma Brincadeira de Natal".



A artista integra a edição de 2025 do espetáculo, apresentado entre os dias 23 e 25 de dezembro, diante de um público que costuma ultrapassar 70 mil pessoas ao longo das três noites.



Outra novidade: neste ano, a montagem também será transformada em um especial disponibilizado em todo o País pelo Globoplay, com estreia marcada para 27 de dezembro.

Finalista do Grammy Latino pelo álbum "Casa Coração" e indicada como Artista Revelação no Prêmio Multishow, Joyce Alane passa a integrar o elenco da encenação concebida por Assis Lima e dirigida por Ronaldo Correia de Brito, com trilha assinada por Zoca Madureira.

No espetáculo, ela interpreta três canções emblemáticas da obra: "Beija-Flor e Borboleta", "Cigana" e "Baile do Menino Deus", distribuídas em diferentes momentos da narrativa.

O Baile

A trama acompanha a jornada dos brincantes Mateus em busca do local onde nasce o menino sagrado, com o objetivo de celebrar a renovação da vida.

No percurso, surgem manifestações populares, personagens míticos e tradições culturais brasileiras, em uma dramaturgia que também reflete sobre barreiras sociais, exclusões históricas e a dificuldade simbólica de “abrir portas”.



Para o diretor Ronaldo Correia de Brito, a presença da cantora fortalece o espetáculo:

“Joyce Alane vem se afirmando pela força vocal e pela presença cênica. Sua participação engrandece ainda mais o Baile”, afirma.

A artista, por sua vez, destaca o caráter afetivo da experiência: “O Natal sempre teve um significado especial para a minha família, que já assistiu ao Baile outras vezes. Estar agora no elenco torna tudo ainda mais marcante”.



Reconhecido como um contraponto brasileiro às celebrações natalinas inspiradas em referências europeias e norte-americanas, o "Baile do Menino Deus" aposta em símbolos, ritmos e imaginários formados pela confluência das matrizes indígena, africana e ibérica.

Ao mesmo tempo, o espetáculo dialoga com temas contemporâneos como diversidade, inclusão, cidadania e preservação ambiental.



Com mais de quatro décadas de existência, a obra extrapolou os palcos: tornou-se material paradidático adotado pelo MEC, ganhou edição em livro com tiragem superior a 700 mil exemplares, originou dois filmes gravados durante a pandemia e, agora, amplia seu alcance ao integrar o catálogo de uma das maiores plataformas de streaming do país.



A alternância de intérpretes convidados é uma marca do Baile ao longo dos anos. Pelo espetáculo já passaram artistas como Elba Ramalho, Chico César, Lia de Itamaracá, Maurício Tizumba e Maestro Spok, entre outros.

A chegada de Joyce Alane reforça essa tradição de diálogo entre nomes consagrados e novas vozes, aproximando expressões populares como maracatu, frevo, caboclinho e reisado de linguagens musicais contemporâneas.



Joyce Alane

Nascida no Recife e criada em Moreno, na Região Metropolitana, Joyce Alane vem construindo uma trajetória marcada por intensidade vocal e sensibilidade autoral.

Em "Tudo é Minha Culpa" (2024), mergulha em canções próprias que exploram dores e afetos dos relacionamentos. Já em "Casa Coração", revisita clássicos do forró ao lado de artistas como Lucy Alves, Zeca Baleiro, Petrúcio Amorim, Santanna, Chico César e Dorgival Dantas — trabalho que a levou à disputa do Grammy Latino na categoria.



Veja também