JOYCE ALANE Joyce Alane faz show gratuito no dia 11 de outubro, no Bairro do Recife Cantora pernambucana, que concorre ao Grammy Latino, se apresenta na Rua dos Amores

O Dia do Nordestino, celebrado todo 8 de outubro, vair ter comemoração esticada até o fim de semana. Ao menos, no que depender do Boticário - a marca que patrocina a Rua dos Amores Nordestinos, localizada no Bairro do Recife, vai promover um show gratuito da cantora pernmabucana Joyce Alane, no próximo sábado (11), às 17h30.

A artista acaba de ser indicada ao Grammy Latino 2025 na categoria Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa pelo seu álbum "Casa Coração", e promete uma apresentação entregando toda a sua potência vocal e referências à musicalidade brasileira, que lhe são peculiares.



Rua dos Amores

Este é o terceiro ano que a marca brasileira de perfumaria e cosméticos Boticário realiza ações, no Recife, em comemoração ao Dia do Nordestino.

Adotando a Rua dos Amores ainda em 2022, a marca vem utilizando o espaço para promover eventos culturais, musicais e de valorização da Capital pernambucana e dos artistas locais.

“É uma forma de reconhecer e celebrar uma região que movimenta o país, mantendo nossas tradições e beleza. Realizar esse show de Joyce, num local tão simbólico pro recifense, é a maneira mais genuína de festejar”, disse a diretora de Marketing Regional do Boticário, Jacqueline Tobaru.



Joyce Alane também estrela um filme conceito realizado pela empresa para o Dia do Nordestino, ao lado do ator pernambucano Thomás Aquino e Max Petterson, humorista cearense.

A Rua dos Amores Nordestinos fica entre a Rua do Apolo e a Avenida Cais do Apolo. O local é uma galeria de arte a céu aberto, com murais de artistas locais, que fica dentro do espaço urbano do Bairro do Recife e que vem sendo revitalizada pelo Boticário, em parceria com a Prefeitura do Recife.



SERVIÇO

Show gratuito de Joyce Alane

Quando: 11/10, às 17h30

Onde: Rua dos Amores - Bairro do Recife







