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MÚSICA Joyce Alane faz participação no "Samba do Chefe", de Taiguara Borges, no próximo sábado (1º) Projeto, que está na 7ª edição, acontece no Cais do Sertão, Bairro do Recife; ingressos a partir de R$ 60

A 7ª edição do Samba do Chefe, projeto sob o comando do cantor e compositor Taiguara Borges, acontece no próximo sábado, 1º de agosto, no Cais do Sertão, Bairro do Recife.



Com repertório que reúne hits de carreira, a exemplo de "Vai" e "Golaço do Pai", a edição vai contar também com a participação especial da cantora Joyce Alane, um dos nomes mais celebrados da nova geração da música pernambucana e nacional.



Além dela, sobem ao palco Diggo, que apresenta show completo. Ainda na line-up, DJ Boneka e Base da Laje.



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Taiguara Borges ressalta a novo momento do "Samba do Chefe", que pela primeira vez chega ao Cais do Sertão, além das participações que integram a edição.

"Levar o Samba do Chefe para o Cais do Sertão representa um novo momento do projeto. É um espaço que traduz a força da cultura nordestina e tem tudo a ver com a nossa proposta de celebrar a música, o encontro e as nossas raízes. Estamos preparando uma edição histórica, com artistas que admiramos e um público que faz o Samba do Chefe acontecer a cada edição", destaca ele.

SERVIÇO

7ª edição do "Samba do Chefe", com Taiguara Borges

Participação de Joyce Alane e show completo de Diggo

Quando: Sábado, 1º de agosto, a partir das 21h

Onde: Cais do Sertão - Av. Alfredo Lisboa, s/n, Bairro do Recife

A partir de R$ 60 via Outgo

Informações: @taiguaraborges



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