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OLINDA LILÁS Joyce Alane, Uana e Gabi do Carmo lançam frevo em apoio ao movimento Somos Lilás Brasil Canção reforça campanha de enfrentamento à violência contra a mulher e integra ações do evento Olinda Lilás, marcado para agosto

As cantoras pernambucanas Joyce Alane, Uana e Gabi do Carmo uniram suas vozes ao movimento Somos Lilás Brasil no lançamento de um frevo criado para fortalecer a conscientização sobre o enfrentamento à violência contra a mulher. A faixa e o videoclipe já estão disponíveis nas plataformas digitais.

Idealizado como a identidade sonora da mobilização, o single "Somos Lilás Brasil" busca ampliar o alcance da campanha por meio da arte e da cultura. A composição e os arranjos são da Buzzina Produtora.

Segundo a fundadora do movimento Somos Lilás Brasil, Mariana Gusmão, a participação das artistas contribui para ampliar o impacto da iniciativa.

"A canção nasceu para dar voz a milhares de mulheres. Joyce Alane, Uana e Gabi do Carmo transformaram essa mensagem em emoção e ajudaram a fazer da música um instrumento de conscientização e esperança", afirma Mariana.

Ela também destaca o papel coletivo da música na campanha. "Queremos que essa canção ultrapasse os palcos, as ladeiras e as telas e alcance o lugar mais importante: a consciência das pessoas", aponta.

Para Joyce Alane, participar do projeto é uma forma de usar a arte como instrumento de transformação social. "Nós, mulheres, precisamos dar as mãos umas às outras e nos fortalecer. Poder usar nossa voz para levar essa mensagem e defender o fim da violência contra a mulher é muito importante", diz a cantora.

A canção também integra a mobilização para o Olinda Lilás, evento gratuito que será realizado no dia 8 de agosto, promovido pelo Somos Lilás Brasil em parceria com o Instituto Banco Vermelho. A programação contará com palestras, mesas de debate, cortejos culturais pelas ladeiras de Olinda, apresentações musicais e serviços de orientação jurídica, atendimento psicossocial e informações sobre a rede de proteção às mulheres, reunindo cultura, informação e mobilização social em defesa dos direitos femininos.

Serviço

Olinda Lilás

Quando: 8 de agosto, a partir das 9h

Onde: Teatro Fernando Santa Cruz (Mercado Eufrásio Barbosa), Largo do Guadalupe e Praça do Carmo - Olinda

Acesso gratuito

Inscrições para a programação da manhã via Sympla

Informações: @somoslilasbrasil



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