Jozenaldo Pereira, ex-The Voice Mais, canta em Camaragibe

O pernambucano Jozenaldo Pereira, que participou do “The Voice Mais” em 2022, vai se apresentar em Camaragibe. O show do cantor e tecladista será nesta quinta-feira (30), a partir das 19h, no Camará Shopping.

Conhecido como Nado dos Teclados, o artista foi um dos destaques em sua temporada no reality musical da TV Globo. Jozenaldo chamou a atenção dos técnicos do programa, especialmente Fafá de Belém.



No palco do Camará, ele promete um show com clássicos e atualidades. A apresentação integra o projeto Praça Musical, com eventos totalmente gratuitos, sempre às quintas-feiras.

