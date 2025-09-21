JP Mantovani morre em acidente de moto horas após participar de encontro com motociclistas em SP
Modelo e apresentador de 46 anos colidiu com caminhão na Marginal Pinheiros
O modelo e apresentador João Paulo Mantovani, conhecido como JP Mantovani, morreu na madrugada deste domingo, aos 46 anos, após colidir sua motocicleta com um caminhão na Marginal Pinheiros, em São Paulo. Segundo a Polícia Militar, o acidente ocorreu por volta da 1h, na Avenida das Nações Unidas, altura do Itaim Bibi. O óbito foi constatado no local.
Horas antes do acidente, JP participou de um encontro de motociclistas na Company MotorCycles, na Vila Leopoldina, zona oeste da capital. Nas redes sociais, ele compartilhou vídeos e fotos do evento, que reuniu apaixonados por motos. A presença no encontro foi a última registrada pelo apresentador.
Mantovani era assumidamente fã de motocicletas e frequentemente publicava imagens com seus modelos preferidos. Em fevereiro de 2023, posando em uma Harley-Davidson, escreveu: “Que sejamos livres, loucos, leves e felizes”.
Carreira e vida pessoal
JP ganhou notoriedade nacional em 2015, ao participar da 8ª temporada do reality A Fazenda, da Record. Em 2021, integrou o elenco do Power Couple Brasil 5, e neste ano estava no programa Game dos 100.
Mantovani vivia há 10 anos com a cantora Lí Marttins, ex-integrante do grupo Rouge, com quem teve a filha Antonella, de 7 anos.
Em nota, a assessoria do apresentador lamentou a perda e pediu respeito à família: “É com imensa tristeza que nos despedimos de nosso cliente e amigo JP Mantovani. Neste momento de dor, pedimos que respeitem o luto da família”.