Ju de Paulla resgata últimas conversas com Preta Gil e revela 'ingrediente secreto' em alimentação

A influenciadora e DJ Ju de Paulla, amiga de Preta Gil — e que esteve sempre ao lado da cantora durante o tratamento contra o câncer nos Estados Unidos —, usou as redes sociais para resgatar trechos das últimas conversas com a artista. Em prints de mensagens trocadas por meio do WhatsApp, ela detalha os cuidados envolvendo a alimentação de Preta, que morreu, aos 50 anos, no último domingo (20), em decorrência de complicações da doença.

As conversas mostram as "estratégias" que Ju de Paulla adotava para não deixar Preta sem comer, já que a alimentação adequada era um aliado necessário em meio aos cuidados médicos. Além de oferecer as comidas prediletas da filha de Gilberto Gil, a influenciadora digital dava um jeito de inserir um "ingrediente secreto" nas receitas que preparava para a amiga. Com algumas colheradas escondidas de whey protein, algo detestado por Preta Gil, o objetivo era aumentar as taxas de proteína necessárias para a artista.

"E assim a gente ia até encontrar uma solução, mas ficar sem comer não era uma opção! Por mais que você odiasse ficar no seu pé com comida, indo atrás de você", explicou a amiga de Preta, que também mostrou momentos em que a própria Preta pedia para tomar um remédio que estimula o apetite. "Nossos diálogos só eram assim! Você pedia e eu levava."

Na mesma ocasião, Ju compartilhou vídeos de momentos de descontração com Preta Gil, com um em que a cantora aparece de biquíni, dançando diante do espelho, imitando a amiga. "Amava ficar me imitando". "Do ladinho dela sempre", escreveu ela, com Preta no hospital.

