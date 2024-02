Juan Guiã mostra estilo e representatividade em novo clipe, inspirado em Alceu Valença

A- A+

O multiartista pernambucano Juan Guiã lançou, nesta quarta-feira (29), o clipe da sua última canção, ''La Belle Juju'', criada pelo cantor e compositor com inspiração na música ''La Belle de Jour'', eternizada na voz de Alceu Valença. O vídeo está disponível no canal do Youtube do músico.

''De Jour'' x ''Juju''

Lançada em todas as plataformas digitais em fevereiro de 2024, o single de Juan Guiã também tem como alicerce a cidade do Recife, mas o artista deixou para trás o amor romântico idealizado na canção de Alceu e explorou a vivência dos jovens LGBTQIA+ na capital pernambucana, lidando com o amor casual e compartilhando o centro da cidade entre amigos.

''Sou muito feliz de fazer o que eu faço. Hoje, com a música, consigo explorar um pouco de tudo que já fiz no teatro, em performance, em vídeo, na música, no palco e poder ser um instrumento do lugar onde eu vivo, das questões que são importantes de serem debatidas no todo. É o que para mim, faz sentido. ‘La Belle Juju’ é sobre nossas vivências. Sobre propor e imortalizar narrativas de um Recife que também é feito pela diversidade. Leve, quente, despretensioso e apaixonante'', afirma o cantor.

O videoclipe de ''La Belle Juju'' tem a assinatura de Juan na direção de arte e direção geral, com assistência de Iyadirê Zidanes e Fanny França, além da direção de fotografia, ao lado de Morgana Narjara. O artista desenvolveu o roteiro, a edição, a colorização e a coreografia, em parceria com Deh Julio.

Os cenários da narrativa do clipe passam pela Conde da Boa Vista, bares da noite queer na famosa Rua das Ninfas, na Soledade, pelo Bairro do Recife (o popular "Recife Antigo"), e chegam até a Barraca do Pingo, na Praia do Pina.

Foto: Morgana Narjara

Sonoridade autoral

Com produção musical de Markim, ''La Belle Juju'' consolida o estilo de Juan Guiã, que resgata referências sonoras pernambucanas, mas também imprime nas suas músicas uma batida eletrônica desenvolvida através da percussão de timbres nordestinos, como a quebradeira e swingueira da Bahia.

A sonoridade de Juan Guiã está presente em músicas suas como ''Despacho'', ''Bacurau'' e ''Libera a Raba''. A nova canção do artista independente faz parte do EP ''Dimensão Cruzada'', que tem previsão de lançamento para o início do segundo semestre de 2024. O último EP do artista foi ''Também Sou Feito de Infernos'', de 2018.

Juan Guiã busca, cada vez mais, o reconhecimento da sua arte, mas, como artista independente, sabe das dificuldades da carreira, por isso, aderiu aos conteúdos voltados para as redes sociais, como vídeos curtos, mostrando a sua rotina pessoal e profissional.

"Para mim, viver a arte nunca foi uma decisão. Foi uma coisa que eu fui entendendo e aceitando, com o tempo, que aquilo fazia parte de mim, da minha força natural. E é por meio dela que eu respiro, que eu me movimento, que eu me curo'', conta Juan no documentário ''Arte de Dentro'', produzido por ele e que aborda a arte independente pelo olhar de três artistas nordestinos.

O Instituto Transviver

A comunidade LGBTQIA+ não fica restrita somente à arte e às vivências do cantor. O Instituto Transviver, ONG que luta contra a LGBTfobia em Recife, foi fundada por Juan Guiã e sua mãe, Regina Guimarães, em 2018. A ONG também atua na busca por direitos e articulações políticas em prol da comunidade, vítima da desigualdade social na Capital pernambucana.

Como diretor cultural do instituto, Juan Guiã coordena projetos para a população LGBTQIA+ no Recife e promove a inclusão, formação e acesso da população a cursos de formação, inglês, supletivos, atendimentos psicoterapêuticos, aulas de dança e teatro, retificação de nomes e questões documentais, esportes etc.

