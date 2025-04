Morre poeta e editor pernambucano Juareiz Correya, fundador da Casa da Cultura Hermilo Borba Filho

A- A+

O poeta, escritor e editor pernambucano Juareiz Correya, de 73 anos, fundador da Casa da Cultura Hermilo Borba Filho, em Palmares, faleceu na noite da última quarta-feira (9). A causa da morte não foi divulgada pela família.

Juareiz Correya consolidou sua atuação cultural na década de 1980, por meio da sua editora, a Nordestal, responsável por publicar os 10 números da revista Poesia, promovendo autores pernambucanos e brasileiros de outros estados. Ele também foi presidente da Casa da Cultura Hermilo Borba Filho durante dois períodos distintos.

Natural de Palmares, cidade da Mata Sul do Estado de Pernambuco, chamada de terra dos poetas, Juareiz publicou livros de poesia, como ''Americanto Amar América'' e ''Coração Portátil''. Ele também foi responsável por organizar biografias e antologias, por exemplo a obra ''Poetas dos Palmares''.

Sua atuação como agitador cultural também se estendeu a uma parceria entre o escritor e o cantor Paulo Diniz, com quem produziu várias canções e discos. Juareiz e Paulo percorreram a pé o trajeto de 550 quilômetros do Recife a Juazeiro do Norte, no Ceará, conhecido como o ''caminho do Padre Cícero''.

A informação do seu falecimento foi divulgada em uma nota enviada pela família do poeta. Ainda não há confirmações sobre local e horário do velório e enterro do escritor.

Veja também