Juba lança EP cheio de humor e romance, nesta quarta-feira (7)

"São Jubão" é o título do mais recente trabalho de Juba nas plataformas digitais. Furdunço, humor e romance são os temas que preenchem o EP, com lançamento pela Deck para o dia 7 de junho. No trabalho, o artista reforça sua ligação com a cultura nordestina, transitando com maestria e leveza entre tradição e contemporâneo.



Com sua poética particular, as cinco faixas apresentam arrasta-pés, xotes e forró. Aqui, Juba está de mãos dadas com o tradicional e as incursões atuais, fazendo conversar a sanfona, por exemplo, com o sintetizador e a zabumba com o beat, em composições de riqueza poética e melódica, além de visitas em ritmos como o frevo e o ijexá.

"Este é um um trabalho para além dos ciclos juninos, para outras possibilidades, embora, claro, seja referente à tradição e se preste plenamente aos festejos e seus ciclos. O forró já saiu dessa caixa de ficar restrita às festas de junho e julho, não só no Nordeste, mas em todo país e no mundo.", diz Juba.

Em sua musicalidade, Juba parte de tradições bem consolidadas da música popular nordestina para imprimir uma sonoridade de leitura universal. Fez isso com seu disco solo: “Ethos” em 2020, e agora em “São Jubão”, Juba deixa o forró e seus ritmos parceiros guiar seu metabolismo criativo.



Sobre o EP

Para a produção musical, Juba convidou Erick Amorim, os artistas colaboram em Pernambuco desde 2019: “Chamei Erick Amorim, porque tinha certeza que ele iria trazer algo de novo no sentido de beats, programações e sintetizadores. E era exatamente essa mistura que eu estava à procura e acredito que achamos " assinala Juba.

O EP foi antecipado pelo single "Meu Querido São João", uma parceria entre Juba e o pai, Alceu Valença, disponível nas plataformas digitais.

O show de lançamento de São Jubão acontece no dia 17 de junho, na Casa Estação da Luz, em Olinda.

SÃO JUBÃO - FAIXA A FAIXA

Salve o Mestre - feat. Benedito da Macuca

Autor: Juliano Valença

Primeira faixa do EP, "Salve o Mestre" é uma homenagem declarada a Benedito da Macuca, sanfoneiro que é símbolo do autêntico forró pé de serra em Pernambuco, com 55 anos de carreira e conhecido pelos fuás que costuma promover em frente à sua casa, na Rua do Amparo, uma das principais artérias do Sítio Histórico de Olinda.



"Uma composição", diz Juba, "que nasce das vivências nos forrós de Benedito e do povo que lá frequenta. É a cervejinha que vai chegar, seu neto tocando zabumba, Diabolim (artista circense) se equilibrando na corda bamba em cima do povo e por aí vai…" A canção faz referência também ao hino do forrozinho de Benedito: “No Buraquinho de Benedito” música de Valeska Valença e Peu.

Segredo do Mar - feat. Forró Escaletado

Autores: Juliano Valença e Raphael Tenório

Em relação às outras faixas do trabalho, essa está circulando já há um tempo nos shows de Juba, assim como nos show do grupo Forró Escaletado. Segredos do Mar é um forró com inserções de ijexá e beats. Além de um um convite pro mar: “Se alguém aparecer aqui, eu ofereço tudo de mim. E se me convidar pro mar, eu peço licença a Iemanjá”

Quando o Sabiá - feat. Marília Parente

Autores: Bernardo Valença e Juliano Valença

Juba convidou Marília Parente para participar da faixa-foco do trabalho, Marília é uma artista contemporânea que traz em suas influências e musicalidade da cidade sertaneja de Exu, terra de Luiz Gonzaga. "É uma música que, ao contrário das outras, mais festivas, propõe uma certa atenção. Uma canção mais reflexiva, um xote de partida.



Marília é da cidade de Exu e trouxe pro fonograma o canto das lavadeiras e freias que viu em sua cidade natal. A música também é uma colaboração na parte da autoria com meu primo Bernardo, pra mim, um dos maiores poetas da nova cena.”

Se tu me diz - feat. Lucas Bezerra

(Lucas Bezerra, Juliano Valença)

Se tu me Diz, é uma parceria de Lucas Bezerra e Juba. “Lucas é um grande parceiro, temos várias músicas juntos. Se tu me diz é nossa primeira lançada. Um xote singelo, uma conversa que fala de voos de passarinhos, de carnaval

e São João, um xote com um clima bem dançante.”

Quero ver quem vai Brilhar - feat. Caramurú e Julião

(Feiticeiro Julião, Juba)

A quinta e última faixa deste EP, tem a produção musical do próprio Feiticeiro Julião, diferente das outras assinadas por Erick Amorim. Feiticeiro também participa da música com a dupla: Caramurú e Julião. Na canção, uma grande cama percussiva costura o encontro de instrumentos tradicionais no forró como sanfona e zabumba com o baixo e a guitarra, um arrasta pé animado, com uma letra que convida o ouvinte a brilhar: “Quero ver quem vai brilhar, forrozear…”

