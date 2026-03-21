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família Juca de Oliveira deixa uma única filha; conheça a herdeira do ator Produtora teatral, Isabella Faro de Oliveira é fruto de relação com musicista e teve momentos públicos ao lado do pai ao longo da vida

A morte do ator Juca de Oliveira, aos 91 anos, neste sábado, 21, trouxe à tona aspectos de sua vida pessoal mantidos, em grande parte, fora dos holofotes. Entre eles, está o fato de que o artista teve apenas uma filha, a produtora teatral Isabella Faro de Oliveira, de 50 anos.

Isabella é fruto do relacionamento do ator com a musicista Maria Luisa de Faro Santos. Ao longo dos anos, ela manteve trajetória discreta, com poucas aparições públicas ao lado do pai.

Uma das ocasiões mais marcantes ocorreu em 2014, durante o casamento dela com Pedro Leite, em Ilhabela, no litoral paulista, em cerimônia que reuniu cerca de 200 convidados.

Relação próxima e orgulho declarado

Na época, o ator falou publicamente sobre a emoção de acompanhar o momento. Em entrevista à Revista CARAS, destacou a admiração pela filha e celebrou a união.

“Foi uma grande emoção ver o casamento dela com o Pedro, que é um menino maravilhoso”, afirmou. Em outro trecho, ressaltou o orgulho pela formação pessoal de Isabella, mencionando qualidades como generosidade, honestidade e sensibilidade.

No ano anterior, em 2013, pai e filha também foram vistos juntos em um evento marcante na trajetória do artista, quando ele tomou posse na cadeira número 8 da Academia Paulista de Letras.

A morte de Juca de Oliveira foi confirmada na madrugada deste sábado, após internação iniciada no dia 13 de março, em uma UTI cardíaca do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O ator tratava um quadro de pneumonia associado a uma condição cardiológica.

Nota na íntegra

“Reconhecido como um dos grandes nomes das artes cênicas brasileiras, Juca de Oliveira construiu uma trajetória sólida e admirada no teatro, na televisão e no cinema. Membro da Academia Paulista de Letras, destacou-se como intérprete, mas também como autor e diretor de obras relevantes, marcadas por olhar crítico, sensibilidade social e forte presença de público. Ao longo de sua carreira, participou de importantes produções teatrais, muitas delas de sua própria autoria, além de integrar elencos de novelas e programas televisivos de grande alcance nacional. Sua atuação sempre foi pautada pelo rigor artístico e pelo compromisso com a cultura brasileira. A família agradece as manifestações de carinho e solidariedade”, informou a assessoria.

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