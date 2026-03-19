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ATOR Juca de Oliveira é internado na UTI cardíaca em São Paulo e estado de saúde é 'delicado' Ator enfrenta um estado de saúde delicado, em decorrência de um quadro de pneumonia associado a complicações cardíacas

O ator Juca de Oliveira está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) cardíaca do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo desde a última sexta-feira (13). A informação foi confirmada por meio de uma nota à imprensa divulgada pela assessoria do artista.

De acordo com o comunicado, o ator, que completou 91 anos nesta semana, enfrenta um estado de saúde delicado, em decorrência de um quadro de pneumonia associado a complicações cardíacas.

Ainda segundo a nota oficial, o veterano ator está sob cuidados intensivos e sendo acompanhado por equipe médica especializada. Não foram divulgados detalhes adicionais sobre a evolução do quadro clínico até o momento.

A internação ocorreu poucos dias antes do aniversário do artista, celebrado na segunda-feira (16).



Até a publicação desta matéria, não havia informações sobre previsão de alta ou novos boletins médicos. A família e a equipe do ator ainda não se manifestaram publicamente além da nota oficial.



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