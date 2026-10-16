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Futebol

Jude Law será técnico do Liverpool em série do criador de 'Adolescência'

A trama se passará nos anos 1960, quando a cidade que dá nome ao time passou por uma imensa revolução cultural que se espalhou pelo Reino Unido

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Jude Law no Festival de Veneza para o lançamento de 'The wizard of the Kremlin' Jude Law no Festival de Veneza para o lançamento de 'The wizard of the Kremlin'  - Foto: Tiziana Fabi / AFP

A série sobre Liverpool produzida pela A24 já tem seu protagonista. Jude Law, de Sherlock Holmes e The Young Pope, estrelará a produção como Bill Shankly (1913-1981), técnico que tirou os Reds da Segunda Divisão da Inglaterra e transformou o time numa máquina de títulos.

Ainda sem título oficial, a série tem criação de Jack Thorne, cineasta por trás de Adolescência e torcedor do Liverpool. A trama se passará nos anos 1960, quando a cidade que dá nome ao time passou por uma imensa revolução cultural que se espalhou pelo Reino Unido.

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O projeto também tem Karen Gill, neta de Shankly e sua biógrafa, e Tom Werner, presidente dos Reds, envolvidos. A série, obviamente, será gravada em Liverpool, com o estádio de Anfield como um de seus principais cenários.

Por enquanto, a série sobre Shankly não tem previsão para estrear e a A24 não revelou como ela será transmitida.

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