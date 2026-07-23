Jude Paulla conta bastidores de cenas de filme documental sobre Preta Gil

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Uma das melhores amigas de Preta Gil, parte do grupo Diamonds, Jude Paulla tem usado o X para contar bastidores das cenas mostradas no filme "Preta — Eu não ando só", exibido na Tela Quente da TV Globo na segunda-feira (20), data de um ano de morte da artista e empresária. No mais recente post, ela comentou como foi o dia, mostrado no doc, em que Preta planejou o próprio velório no maior alto-astral.

"Esse dia dessa gravação dela planejando o velório foi um auê dentro de casa porque ela tava com uma nutricionista nova que deu um remédio para ela para cansaço", escreveu Jude. "Ela estava com medo de tomar o remédio e eu perguntei para médica se eu podia tomar também porque aí a gente ficava na vibe igual. A médica deixou. O remédio não tinha nada de mais, só dava um up... Conclusão: ela começou a falar sem parar que ia morrer e planejar velório e eu a chorar sem parar kkkkk"

A DJ também falou sobre uma das cenas mais emocionantes da produção, com direção de Sandra Jogut e direção artística de Monica Almeida: Preta deitada, tomando água em silêncio, depois da notícia de que precisaria deixar o tratamento experimental nos Estados Unidos porque a nova medicação não estava fazendo desejado. Preta morreu Nova York, poucos dias depois.

"Acho que nada foi tão traumatizante quanto esse dia! Eu deixei ela na clínica para quimio(terapia) com a Marina (Morena, amiga), enquanto eu ia arrumar o Airbnb para gente voltar para Nova York, como fazíamos toda vez, pois era uma semana de tratamento e outra não. Marina me ligou pedindo que eu fosse correndo direto pra clínica, que o médico só ia falar com as duas presentes. Cheguei lá, ela era outra pessoa, eu fiquei assustada e veio a notícia: ela vai ter que sair do tratamento. Se puderem, voltem para casa quanto antes", escreveu. "Maarina tinha que voltar para o Brasil.

Daí começou nossa luta, porque tinha que voltar com ela para Nova York junto com Sol de Maria, um monte de mala. Eu tentando não deixar o motorista assustado (porque) de Washington (onde era o tratamento) para NY de carro eram 4/5horas. Ela só conseguia ir na frente do carro porque atrás tava Eu e Sol de Maria e mil malas... Porém, o corpo dela já estava meio mole. E eu com medo dela se machucar, coloquei todo o banco dela para trás, me enfiei no vão do banco da frente e fui segurando ela até NY! Ela só abriu o olho e disse: 'tá pesado pra você, né?'. Eu respondi que não, que era meu sonho ir ali no carro desde criança, ela riu e dormiu de novo!"

Ela ainda contou detalhes do último vídeo que Preta postou nas redes sociais: um viral de dublagem, com amigos.

"Esse dia, a Cynthia (Sangalo) me ligou e perguntou se ela podia ir lá (no apartamento de Preta). Eu pedi por favor porque nesse dia só estava eu e Preta em casa sozinha, sozinha... Há uns 3 dias, eu estava morrendo de medo de acontecer algo e eu sozinha! Eu estava todos esses dias sem dar uma voltinha, porque não queria deixar ela em casa sozinha. Cynthia chegou lá com Dito e ficou por umas quatro horas com a gente. Eu falei que ia dar só uma voltinha na rua para respirar um ar, e eles ficaram com ela", escreveu. "Fui ao Central Park, que era em frente ao nosso apartamento, liguei para Ivete (Sangalo) me acabando de chorar porque eu estava sentindo que estava dando muito ruim. Ivete ficou tentando me acalmar. Quando voltei, Cynthia, para dar uma amenizada, pediu para gente fazer esse vídeo. A preta se divertiu e riu horrores, porque ela era péssima de dublagem! Dentre tantos dias que não esqueço esse é um."

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