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FAMOSOS Judy Greer revela ajuda de Matthew McConaughey quando ela estava "falida" A atriz é conhecida por seus trabalhos em "De Repente 30" (2004), "Jurassic World" (2015) e "Homem-Formiga" (2015)

A atriz americana Judy Greer relembrou um momento em que estava tão sem dinheiro que precisou da ajuda de Matthew McConaughey, seu colega de elenco em “O Casamento dos Meus Sonhos” (2001), para conseguir pagar sua conta de estacionamento, de 20 dólares.

“Antes de começarmos a filmar, fizemos uma leitura da mesa, e fizemos isso no Roosevelt Hotel (na cidade de Nova Iorque), e eu manobrei meu carro. [...] Eu não entendia direito”, comentou a atriz durante uma entrevista ao Entertainment Tonight.

Percebendo que não tinha como pagar, Judy foi até um telefone no saguão e ligou para o amigo Sean Gunn para pedir ajuda. Matthew McConaughey acabou ouvindo o desabafo da atriz e decidiu ajudá-la.

“Ele me deu os 20 dólares. Fiquei tão envergonhada, mas também pensei: ‘Meu herói’”, lembrou Judy. Durante a entrevista, Greer também relembrou o período em que trabalharam juntos.

“O que me lembro daquele filme é o quão adorável ele era. Eu adorava vê-lo se arrumando todas as manhãs, porque ele estava de pijama e tomando chimarrão”, disse.

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